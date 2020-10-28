В Турции может быть введен комендантский час по выходным

Ограничения, которые планируется ввести с 28 октября, коснутся в первую очередь крупных туристических центров, а также Стамбула.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Власти Турции рассмотрят в среду вопрос о введении ограничений въезда в страну по причине увеличения случаев COVID-19. Страну могут закрыть для посещения туристов в ноябре или декабре текущего года, сообщают в местном издании Daily Hürriyet.

По данным издания, ограничения коснутся в первую очередь крупных туристических центров, а также Стамбула.

Планируется ограничить мероприятия с массовыми скоплениями людей, ввести комендантский час по выходным.

Введение новых мер обсудят на заседании научного совета Министерства здравоохранения страны, запланированном на 28 октября.

Ранее о возобновлении режима ограничения заявили в Болгарии. А в России, из-за активного роста числа зараженных, Роспотребнадзор предписал носить медицинские маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, а также на парковках и в лифтах.

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