Маски и запреты: опубликовано постановление о введении ЧП из-за COVID-19

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. В Молдове с 30 ноября до 15 января снова будет действовать чрезвычайное положение в здравоохранении. Такое решение приняли в правительстве. Публикуем версию постановления на русском языке. Напомним, о ЧП объявила Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

На основании статьи 58 Закона №10/2009 о государственном надзоре за общественным здоровьем (“Официальный монитор”, 2009 г., №67, ст. 183) с последующими изменениями по предложению директора Национального агентства общественного здоровья, с учетом показателей уровня риска передачи вируса SARS-CoV-2, указывая на необходимость поддержания усиленного реагирования на эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением нового коронавируса, исходя из развития эпидемиологической ситуации на национальном уровне до 27 ноября 2020 года, принимая во внимание, в частности, рост числа инфицированных на национальном уровне и ежедневный рост числа новых подтвержденных случаев, профилактика, интенсивное взаимодействие и мобильность людей, проблемы, которые создают постоянное давление на возможности управления административно-территориальных единиц и систему здравоохранения, учитывая, что уровень опасности «красный код» установлен во всех административно-территориальных единицах, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья констатирует, что эпидемиологическая ситуация по всей стране тревожно ухудшается.

В целях повышения эффективности мер по предупреждению и контролю распространения инфекции COVID-19, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановляет:

1. Объявить 30 ноября 2020 года – 15 января 2021 года на всей территории Республики Молдова чрезвычайное положение в области общественного здоровья.

2. Сохраняется механизм управления эпидемиологической ситуацией в соответствии с Планом готовности и реагирования на инфекцию коронавируса нового типа (COVID-19) – Версия 2, утвержденным постановлением Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья №30 от 11 сентября 2020 года.

3. Показатели уровня риска передачи вируса SARS-CoV-2, указанные в данном плане, рассчитываются Национальным агентством общественного здоровья каждые 14 дней и представляются в Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья для актуализации решений.

4. Установить меры по предупреждению и контролю инфекции COVID-19, применимые на национальном уровне, в соответствии с приложением.

5. С 28 ноября 2020 года ограничивается деятельность ночных клубов, связанная с дискотечной деятельностью, включенная в код КЭДМ 56.30, и танцевальных площадок, включенных в код КЭДМ 93.29, независимо от названия коммерческой единицы (например: диско-бар, ночной клуб, караоке, night-club, дискотека, клуб и т. д.).

6. Запрещается деятельность по обслуживанию в единицах общественного питания (таких как рестораны, бары, столовые, кафе) с 22.00 до 7.00.

7. Запрещается организация и проведение научных конференций, спортивных соревнований, олимпиад с физическим присутствием лиц.

8. Запрещается проведение мероприятий в присутствии зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных залах, домах культуры.

9. Руководителям публичных и частных учреждений предписывается установить гибкий или особый режим работы с привлечением к работе персонала, строго необходимого для обеспечения функциональности учреждения, и персонала, деятельность которого требует обязательного присутствия на работе. Для персонала, деятельность которого не требует обязательного присутствия на рабочем месте, должна быть обеспечена дистанционная работа. Во время работы на дому сотрудники выполняют свои обязанности, связанные с занимаемой ими должностью. Работодатель вправе проверить деятельность работника, работающего на дому. Конкретный способ проведения контроля будет согласован электронными средствами связи.

10. Предписать органам в области общественного порядка продолжать осуществлять наблюдение за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предупреждению и контролю инфекции COVID-19.

11. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья являются обязательными для исполнения центральными и местными органами публичного управления, физическими и юридическими лицами, независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы.

12. Чрезвычайным территориальным комиссиям общественного здоровья обеспечить пересмотр всех утвержденных постановлений/ распоряжений и привести их в соответствие с постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Республики Молдова.

13. Рекомендовать представителям средств массовой информации информировать население о необходимости строгого соблюдения мер профилактики и контроля инфекции COVID-19.

14. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит основанием для привлечения к ответственности за правонарушение и/ или уголовной ответственности виновных лиц.

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и публикуется на официальном сайте правительства.

Председатель комиссии, премьер-министр Ион КИКУ

Заместитель председателя комиссии, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика ДУМБРЭВЯНУ

Секретарь комиссии, и. о. директора Национального агентства общественного здоровья Василе ГУШТЮК.

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