Какой новый опасный вирус ждать в будущем - откровения доктора

COVID-19 показал, что люди не были готовы к появлению инфекции, пояснил известный доктор и телеведущий.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. На нашей планете может возникнуть серьезная эпидемия с большим уровнем смертности. Коронавирус COVID-19 к ней не относится. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

"Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления вакцины погибнут десятки миллионов людей", — написал врач и добавил, что сейчас нужно бросить силы ученых и средства на создание именно такой вакцины, иначе "потом куда дороже встанет".

"Например "универсальную" вакцину против гриппа — нам грозит именно он, "птичий" или "свиной", рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас!" — написал Мясников, отметив, что первая мутация — это переход вируса от животного к человеку, а вторая — от человека к человеку.

Он напомнил, что в Китае первую мутацию от свиней и птиц регистрируют постоянно, а "до беды один шаг!". Попытка создать универсальную вакцину от гриппа пока не увенчалась успехом.

По словам Мясникова, коронавирус показал, что люди не были готовы к появлению инфекции, но теперь стало ясно, сколько требуется времени для разработки вакцины.

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