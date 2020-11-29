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Слово «COVID-19» отражено в капле на игле шприца

COVID-19 за сутки: хроника пандемии, новый прогноз ВОЗ и ЧП в Молдове

© REUTERS / DADO RUVIC
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (122)
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В тройку лидеров по показателям распространения опасной инфекции входят Соединенные Штаты, Индия и Бразилия.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. С начала пандемии COVID-19 во всем мире коронавирусом заразились более 62 миллионов человек. Например, американский университет Джонса Хопкинса обнародовал такую цифру  62 084 566 человек, а по данным сайта всемирной статистики Worldometer - общее число подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 62,5 миллиона.

Число жертв пандемии – 1 458 485.

© AP Photo / Ronald Zak
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В тройку лидеров по показателям распространения опасной инфекции входят США, Индия и Бразилия.

В Соединенных Штатах коронавирус подтвержден у 13 610 357 человек. Число смертей – 272 254.

На втором месте находится Индия, где COVID-19 диагностирован у 9 393 039 человек. Количество летальных исходов – 136 733.

Бразилия занимает третью строчку с 6 290 272 инфицированными, число умерших – 172 637.

На 29 ноября 2020 в Молдове зафиксировано 105 852 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных не изменилось.


Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Молдове составляет 2 269 человек.

В активной фазе болезни находятся 10 555 человек, из них 253 в критическом состоянии. Уровень летальности: 2.14%.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 29 ноября 2020 в Молдове: 93 028.

ВОЗ о новых пиках

Предварительные данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о новых пиках заболеваемости COVID-19. За сутки коронавирус обнаружили как минимум у 747 тыс. человек — это больше, чем в каждый из дней пандемии. Число умерших за сутки также приблизилось к достигнутому в апреле максимуму.

Онищенко о вакцинации

Старшеклассник на дистанционном обучении.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Вакцинация от коронавируса необходима только людям из групп риска, а не всему населению страны. Об этом заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. «Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать», — сказал Онищенко. Депутат считает, что вакцинировать нужно группы риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями.

Эффективность Спутник V.

Британские вирусологи оценили данные об эффективности вакцины "Спутник V". Они посчитали, что данные об эффективности российской вакцины соотносятся с данными о других вакцинах, и выразили мнение, что российский препарат будет «полезен». Ранее разработчик этой вакцины повысил ее эффективность до 95%. 

Особый режим с понедельника

C понедельника в Молдове снова начнет действовать чрезвычайное положение на всей территории страны. До середины января в республике будет приостановлена работа клубов, кинотеатров и концертных залов, а рестораны и бары смогут работать только в дневное время. Госслужащие и сотрудники предприятий будут по возможности переведены на удаленку.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (122)


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