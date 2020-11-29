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Медицинские работники в инфекционной больнице

Вирусолог рассказал о коварстве COVID-19

© Sputnik / Кирилл Брага
Коронавирус - 2020
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20201129/32688672/Virusolog-rasskazal-o-kovarstve-COVID-19-.html

Человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может заразиться повторно, однако болезнь будет протекать в легкой форме

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал об особенностях повторного заражения коронавирусом.

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Эпидемиолог отметил, что впервые заразиться коронавирусом довольно легко, потому что в организме человека нет антител к вирусу.

"У него [пациента] антитела появились — значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее", ― сказал Лукашев  в эфире телеканала "Россия 24".

Если у человека, перенесшего коронавирус, вновь выявляют эту инфекцию, то сама болезнь протекает в более легкой форме.

По его словам, примерно треть всего населения земного шара уже защищены от коронавируса благодаря лимфоцитам, которые выработались после встречи с другими вирусами и защищают и от COVID-19.

Именно этим объясняется разное течение болезни даже у членов одной семьи.

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Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

С понедельника, 30 ноября, Молдова возвращается к чрезвычайному положению в области общественного здравоохранения на национальном уровне. Предприятиям общественного питания в Кишиневе запретят работать в ночное время. Запрещены митинги с участием более 50 человек

Гражданам рекомендовано выходить на работу в разное время, чтобы избежать скопления в транспорте.

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