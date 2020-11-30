Введено чрезвычайное положение в здравоохранении: что запрещено

КИШИНЕВ, 30 ноя– Sputnik. В Молдове с 30 ноября до 15 января введено чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.
В связи с началом действия режима ЧП в Молдове запрещается работа ночных клубов, дискотек, танцплощадок, караоке вне зависимости от их названия.
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Также с 22.00 до 07.00 не разрешается обслуживание в ресторанах, барах, кафе, столовых.
Также запрещено выходить из дому лицам старше 63 лет без острой необходимости, за исключением: поездок по работе, когда деятельность не может осуществляться на расстоянии, похода за продуктами, поездки за медицинской помощью, которую нельзя откладывать; поездки по другим уважительным причинам, которые не могут быть отложены.
Нельзя организовывать мероприятия с присутствием зрителей в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры.
"Руководителям государственных и частных учреждений предписано установить гибкий или специальный режим работы, с выводом персонала, строго необходимого для обеспечения функционирования предприятия, а также сотрудников, деятельность которых требует обязательного присутствия на рабочем месте", - сказано в постановлении.
В период действия чрезвычайного положения в здравоохранении запрещается организация и проведение научных конференций, спортивных соревнований, олимпиад с физическим присутствием граждан.
Расписание движения общественного транспорта, включая количество транспортных средств, необходимо корректировать по мере необходимости в часы пик. Водители, кондукторы и пассажиры должны носить защитные маски во время поездки.
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При этом, как отметили в правительстве, допускается организация массовых и праздничных мероприятий с участием менее 50 человек, при соблюдении санитарно-гигиенических норм и с обязательным заполнением эпидемиологических анкет.
"Несоблюдение мер общественного здравоохранения, которые изложены в этом решении, представляет опасность для здоровья населения и послужит основанием для привлечения к ответственности согласно Кодексу о правонарушениях или Уголовному кодексу", - отмечено в постановлении.
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