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Ограничительные меры в связи с коронавирусом в Кишиневе

Введено чрезвычайное положение в здравоохранении: что запрещено

© Sputnik / Rodion Proca
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (126)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20201130/32695660/vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-v-zdravookhranenii-chto-zaprescheno.html

В республике вновь вступает в силу чрезвычайное положение в здравоохранении. Власти пояснили, о каких ограничениях идет речь.

КИШИНЕВ, 30 ноя– Sputnik. В Молдове с 30 ноября до 15 января введено чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

В связи с началом действия режима ЧП в Молдове запрещается работа ночных клубов, дискотек, танцплощадок, караоке вне зависимости от их названия.

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Также с 22.00 до 07.00 не разрешается обслуживание в ресторанах, барах, кафе, столовых.

Медицина
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Во всех общественных местах необходимо обязательно носить маски, соблюдать обязательную дистанцию 1 метр, а также запрещено собираться более трех человек.

Также запрещено выходить из дому лицам старше 63 лет без острой необходимости, за исключением: поездок по работе, когда деятельность не может осуществляться на расстоянии, похода за продуктами, поездки за медицинской помощью, которую нельзя откладывать; поездки по другим уважительным причинам, которые не могут быть отложены.

Нельзя организовывать мероприятия с присутствием зрителей в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры.  

"Руководителям государственных и частных учреждений предписано установить гибкий или специальный режим работы, с выводом персонала, строго необходимого для обеспечения функционирования предприятия, а также сотрудников, деятельность которых требует обязательного присутствия на рабочем месте", - сказано в постановлении.

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Для персонала, работа которого не требует обязательного присутствия в офисе, необходимо обеспечить дистанционный режим. Во время работы на дому сотрудники выполняют свои обязанности в соответствии с занимаемой должностью. Работодатель вправе проверять деятельность подчиненного, находящегося на "дистанционке".

В период действия чрезвычайного положения в здравоохранении запрещается организация и проведение научных конференций, спортивных соревнований, олимпиад с физическим присутствием граждан.

Расписание движения общественного транспорта, включая количество транспортных средств, необходимо корректировать по мере необходимости в часы пик. Водители, кондукторы и пассажиры должны носить защитные маски во время поездки.

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При этом, как отметили в правительстве, допускается организация массовых и праздничных мероприятий с участием менее 50 человек, при соблюдении санитарно-гигиенических норм и с обязательным заполнением эпидемиологических анкет.

"Несоблюдение мер общественного здравоохранения, которые изложены в этом решении, представляет опасность для здоровья населения и послужит основанием для привлечения к ответственности согласно Кодексу о правонарушениях или Уголовному кодексу", - отмечено в постановлении.

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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. Решения об ужесточении или снятии ограничений принимали территориальные чрезвычайные комиссии.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (126)

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