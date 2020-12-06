13:27 06 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.28
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Коронавирус под микроскопом

Развенчан популярный миф о коронавирусе

REUTERS / NEXU Science Communication
Коронавирус - 2020
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (39)
618 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/16/31769654.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20201206/32774696/razvenchan-populyarnyy-mif-o-covid19.html

В своей работе ученые обратили внимание на методы лечения людей, в том числе на получение ими противовирусных препаратов.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Противовирусные препараты не оказывают влияние на тяжесть заболевания и смертность при COVID-19, сказано в исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine.

Ученые назвали три продукта, способные блокировать коронавирус>>>

В ходе эксперимента исследователи проанализировали информацию об 11 330 взрослых пациентах, у которых выявили коронавирусную инфекцию нового типа. Данные собрали в 405 больницах 30 стран. Ученые также обратили внимание на методы лечения людей, в том числе на получение противовирусных препаратов — ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона бета-1а.

Выявление коронавируса
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
Выявлена мутация коронавируса, на которую не действуют антитела
В исследовании сказано, что всего было зарегистрировано 1253 смертельных случая. За 28 дней смертность составила 11,8%.

По сравнению с контрольными группами коэффициент смертности при приеме ремдесивира составил 0,95, гидроксихлорохина — 1,19, лопановира — 1,00, интерферона — 1,16. Таким образом, применение препаратов практически не дало результатов.

Ученые пришли к выводу, что полученные ими данные опровергают мнение о том, что применение противовирусных средств может снизить смертность, начало искусственной вентиляции легких или продолжительность госпитализации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (39)

По теме

С чем могут столкнуться люди, переболевшие коронавирусом
Ученые назвали самый "благоприятный" антураж для заражения коронавирусом
Тимаков: алкоголь и баня несовместимы с прививкой от коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии
В Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары - фото
С-400 “Триумф” в действии - эффектные кадры испытаний от Минобороны России
Эффектные кадры испытаний С-400 - видео Минобороны России
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться