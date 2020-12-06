Развенчан популярный миф о коронавирусе

В своей работе ученые обратили внимание на методы лечения людей, в том числе на получение ими противовирусных препаратов.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Противовирусные препараты не оказывают влияние на тяжесть заболевания и смертность при COVID-19, сказано в исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine.

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В ходе эксперимента исследователи проанализировали информацию об 11 330 взрослых пациентах, у которых выявили коронавирусную инфекцию нового типа. Данные собрали в 405 больницах 30 стран. Ученые также обратили внимание на методы лечения людей, в том числе на получение противовирусных препаратов — ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона бета-1а.

В исследовании сказано, что всего было зарегистрировано 1253 смертельных случая. За 28 дней смертность составила 11,8%.

По сравнению с контрольными группами коэффициент смертности при приеме ремдесивира составил 0,95, гидроксихлорохина — 1,19, лопановира — 1,00, интерферона — 1,16. Таким образом, применение препаратов практически не дало результатов.

Ученые пришли к выводу, что полученные ими данные опровергают мнение о том, что применение противовирусных средств может снизить смертность, начало искусственной вентиляции легких или продолжительность госпитализации.

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