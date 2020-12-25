Назван способ, как предотвратить дальнейшие мутации коронавируса

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Масштабная вакцинация – один из способов борьбы с мутацией коронавируса. Такой точки зрения придерживается руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.
"Один из способов побороть активное мутирование вируса в дальнейшем – это все-таки масштабная вакцинация, потому что, когда больше людей вакцинировано, вирус, соответственно, меньше мутирует", – пояснил Дмитриев.
Что касается тестирования, то глава Российского фонда прямых инвестиций полагает, что следующее поколение тестов на коронавирус будет роботизированным, и это позволит массово применять их в аэропортах по всему миру.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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