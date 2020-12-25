Назван способ, как предотвратить дальнейшие мутации коронавируса

Следующее поколение тестов на коронавирус будет роботизированным, что позволит массово применять их по всему миру.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Масштабная вакцинация – один из способов борьбы с мутацией коронавируса. Такой точки зрения придерживается руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

"Один из способов побороть активное мутирование вируса в дальнейшем – это все-таки масштабная вакцинация, потому что, когда больше людей вакцинировано, вирус, соответственно, меньше мутирует", – пояснил Дмитриев.

Он также обратил внимание на тот факт, что российская вакцина "Спутник V" эффективна и при небольших мутациях коронавируса, однако, по его мнению, "безусловно, следить за мутациями надо".

Что касается тестирования, то глава Российского фонда прямых инвестиций полагает, что следующее поколение тестов на коронавирус будет роботизированным, и это позволит массово применять их в аэропортах по всему миру.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

"Что касается новых мутаций вируса, то, безусловно, мы их внимательно анализируем, наши тестовые системы их выявляют. И, безусловно, наше следующее поколение тестовых систем будет очень сильно автоматизировано и, я бы даже сказал, роботизировано. У нас уже есть некий пилот тест-системы, который позволит делать триста тестов в час абсолютно автоматизированно с оператором, который даже может не иметь медицинского образования", – сказал Дмитриев.

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