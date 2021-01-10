В РФ зарегистрировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса

Новый штамм был выявлен у одного человека в результате обследования россиян, вернувшихся из Британии.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. У россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса. Об этом, как пишет РИА Новости, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"У одного человека это был коронавирус нового штамма", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1", комментируя результаты обследования россиян, которые вернулись из Британии.

В середине декабря 2020 года появились данные об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Новый штамм SARS-CoV-2, выявленный в Великобритании, более вирулентный и агрессивный. Кроме того, у него есть способность распространяться намного быстрее и вызывать более тяжелые формы, чем другие штаммы. Об этом заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова глава управления эпидемиологического надзора за гриппом и респираторными заболеваниями Национального агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ.

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