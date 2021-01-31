Ученые выяснили, что происходит с легкими после заражения COVID-19

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Специалисты Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний смогли определить, как SARS-CoV-2 воздействует на легкие в первые часы после заражения. Об этом сказано в статье на портале MedicalXpress.
Проведенное исследование показало, что патоген начинает поражать ткани уже спустя час после попадания в легкие.
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"Самый поразительный аспект — то, на какое количество молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких", — говорит один из авторов исследования Эндрю Эмили.
Специалисты склонны думать, что результаты их работы должны помочь в создании более эффективных лекарств и методик лечения для пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.
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