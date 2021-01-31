Ученые выяснили, что происходит с легкими после заражения COVID-19

SARS-CoV-2 через три-шесть часов после попадания в дыхательный орган меняет метаболические процессы в клетках и повреждает ядерные мембраны.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Специалисты Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний смогли определить, как SARS-CoV-2 воздействует на легкие в первые часы после заражения. Об этом сказано в статье на портале MedicalXpress.

Чтобы ученые смогли провести эксперимент, они искусственно вырастили клетки, которые по строению похожи на человеческие клетки легких.

Проведенное исследование показало, что патоген начинает поражать ткани уже спустя час после попадания в легкие.

Чем вызван страх вакцинации от COVID-19>>>

"Самый поразительный аспект — то, на какое количество молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких", — говорит один из авторов исследования Эндрю Эмили.

По словам ученого, SARS-CoV-2 через три-шесть часов после попадания в дыхательный орган меняет метаболические процессы в клетках и повреждает ядерные мембраны.

Специалисты склонны думать, что результаты их работы должны помочь в создании более эффективных лекарств и методик лечения для пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova