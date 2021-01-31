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Ученые выяснили, что происходит с легкими после заражения COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (464)
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SARS-CoV-2 через три-шесть часов после попадания в дыхательный орган меняет метаболические процессы в клетках и повреждает ядерные мембраны.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Специалисты Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний смогли определить, как SARS-CoV-2 воздействует на легкие в первые часы после заражения. Об этом сказано в статье на портале MedicalXpress.

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© AFP 2020 / Mohammed Abed
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Чтобы ученые смогли провести эксперимент, они искусственно вырастили клетки, которые по строению похожи на человеческие клетки легких.

Проведенное исследование показало, что патоген начинает поражать ткани уже спустя час после попадания в легкие.

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"Самый поразительный аспект — то, на какое количество молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких", — говорит один из авторов исследования Эндрю Эмили.

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© AFP 2020 / NICOLAS TUCAT
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По словам ученого, SARS-CoV-2 через три-шесть часов после попадания в дыхательный орган меняет метаболические процессы в клетках и повреждает ядерные мембраны.

Специалисты склонны думать, что результаты их работы должны помочь в создании более эффективных лекарств и методик лечения для пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (464)

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