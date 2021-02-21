Свежие данные: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране за сутки

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 507 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в воскресенье.

Выявлено три эпизода "импорта" инфекции – два из Германии и один из Турции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 176 752.

За минувшие 24 часа проведено 2172 теста, при этом повторно — 198.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 26 медработников: 12 врачей, 12 медсестер и двух человек вспомогательного персонала.

В Минздраве показали, как в Молдове организуют процесс вакцинации от COVID-19>>>

В крайне тяжелом состоянии находятся 288 пациентов (из них 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 673 человека. Всего вылечившихся на данный момент — 161 893.

Зафиксировано еще 20 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3780.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает о смерти 73-летнего Валентина Гладыша, который возглавлял дерматовенерологическое отделение районной больницы Единец до сентября 2020 года. Господин Гладыш посвятил медицине 51 год. Он был компетентным врачом, профессионалом, человеком с большой душой. Его госпитализировали 14 февраля в районную больницу Единец. Выражаем искренние соболезнования семье", – отметили в структуре.

К настоящему моменту общее число медработников в стране, которые скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом, достигло 87 человек.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova