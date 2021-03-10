Затык: Частные клиники могут прививать население вакциной "Спутник V"

По словам исполняющей обязанности главы молдавского минздрава, частным клиникам ничто не мешает использовать российскую вакцину в случае ее наличия.

Российская вакцина "Спутник V" может использоваться частными клиниками для платной вакцинации населения. Об этом в телеинтервью заявила исполняющая обязанности главы минздрава Татьяна Затык.

"Приоритет государства - обеспечить бесплатную вакцинацию всех граждан. ВОЗ рекомендует государствам. Но если экономический агент в состоянии привести вакцину, это не запрещено", - говорит Затык.

Она напомнила, что Нацсовет по иммунизации рекомендовал к использованию вакцину "Спутник V".

"Мы попросили зарегистрировать вакцины по программе COVAX. В этот день был зарегистрирован и "Спутник V". Он вклчен ВОЗ в список ождания. Помимо трех уже зарегистрированных и вакцины Jonson&Jonson, которая почти зарегистрирована, есть список из 14 вакцин, которые находятся в процессе регистрации. Национальная комиссия по иммунизации позволяет использовать и препараты из этого списка. И вакцина "Спутник" в Молдове может использоваться, когда будет доступна", - рассказывает чиновник.

По словам Затык, в случае если вакцина пройдет все необходимые процедуры для того, чтобы попасть в страны на безвозмездной основе, она может быть использована в кампании по вакцинации.

Глава минздрава также рассказала, что первый этап вакцинации в Молдове может завершиться к началу мая.

"К 22 марта прибудут еще 21 600 доз, 26 марта 24 570 доз вакцины, 22 апреля еще 72 тысячи доз. В общем, по предварительным данным, 178 тысяч. Их хватит для первого этапа вакцинации - чтобы привить медицинских и социальных работников", - отметила она.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova