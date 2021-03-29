В Приднестровье поступит вакцина Pfizer: когда это случится

В регионе уже стартовала кампания прививок от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Среди первых сыворотку ввели медикам.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар – Sputnik. В следующий понедельник, 5 апреля, в Приднестровье ожидают прибытия вакцины Pfizer, которую региону выделили по линии Всемирной организации здравоохранения. Применить ее намерены оперативно.

"Вакцину Pfizer необходимо будет использовать в течение пяти дней – таков срок хранения препарата", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Относительно российской вакцины "Спутник V" определенности пока нет. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что в ближайшие дни отправится в Москву для решения на месте в том числе и этого вопроса.

Вакцинация от COVID-19 в Приднестровье стартовала в понедельник, 29 марта, препаратом AstraZeneca. Первые прививки получили руководители Республиканской клинической больницы - главврач Игорь Тостановский и его заместитель по хирургии Геннадий Грибенчиков.

В регионе открыто 11 прививочных пунктов. Распределено 900 доз AstraZeneca. Прививать начнут медиков – исключительно на добровольной основе.

Каждый привитый будет внесен в определенную базу данных и получит на руки соответствующий сертификат международного образца.

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