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Вакцинация. Архивное фото

В Кишиневе откроют Общественный центр вакцинации против COVID-19: когда и где

© Sputnik / Николай Хижняк
Коронавирус
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210330/34190586/v-kishineve-otkroyut-obschestvennyy-tsentr-vaktsinatsii-protiv-covid-19-kogda-i-gde.html

Предполагается, что появление такого центра увеличит темпы вакцинации. Он будет открыт для всего населения, но первыми в нем получат прививки учителя.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. В Кишиневе к концу текущей недели намерены запустить первый Общественный центр вакцинации против COVID-19. Его цель – увеличить темпы проведения прививочной кампании в столице.

"Мы подумали, что с началом второго и третьего этапов иммунизации медицинские учреждения будут переполнены, и врачи не смогут удовлетворить все потребности", – пояснил причину открытия центра мэр города Ион Чебан.

Центр будет доступен для всего населения, но в первую очередь будут вакцинированы учителя.

Брифинг для прессы Председателя ПСРМ И. Додона.
© Photo : Miroslav Rotari
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"Последние несколько дней мы занимались созданием в помещении соответствующих условий. Привезено все необходимое оборудование, обучен и подготовлен медицинский персонал", – рассказал градоначальник.

Место для будущего центра вакцинации определила примэрия. Это помещение более 400 квадратных метров в центре столицы, в новом здании, принадлежащем Академии экономических знаний Молдовы. Вход с улицы, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.

Муниципалитет не будет платить арендную плату за это помещение – оно было бесплатно предоставлено администрацией университета.

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Теги:
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