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Доставка вакцины Спутник V. Архивное фото

Приднестровье получит от России вакцину "Спутник V": когда первая поставка

© Sputnik / Iliya Pitalev
Коронавирус
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210401/34224608/pridnestrove-poluchit-ot-russia-vaktsinu-sputnik-v-kogda-pervaya-postavka.html

Договоренность о поступлении российской вакцины в регион была достигнута во время визита приднестровского лидера в Москву.

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр - Sputnik. В Приднестровье поступит 62 тысячи доз вакцины "Спутник V".

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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Об этом говорилось на встрече в Москве заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака и лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Достигнута принципиальная договоренность о поставке в Приднестровье 62 тысяч доз вакцины "Спутник V", – сообщил Красносельский в своем Telegram-канале.

Первая партия – 42 000 доз – прибудет в регион уже в текущем месяце, еще 20 000 – в мае. Дальнейшие поставки будут оговариваться в рабочем порядке.

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Теги:
Вадим Красносельский, Дмитрий Козак, Приднестровье

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