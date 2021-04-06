20:22 06 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD18.05
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Activitatea SAMU Botanica

В Приднестровье поступила новая партия антикоронавирусных препаратов

© Sputnik / Mihai Caraus
Коронавирус
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (79)
58 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1b/32182647.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210406/34282852/v-pridnestrove-postupila-novaya-partiya-antikoronavirusnykh-preparatov.html

Приднестровский лидер рассказал в своем телеграм-канале также о том, как регион обеспечен необходимыми для лечения COVID-19 препаратами.

ТИРАСПОЛЬ, 6 апр – Sputnik. В Приднестровье прибыла партия антикоронавирусного препарата "Ремдесивир" в количестве 1500 флаконов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Ведутся переговоры о закупке у индийского производителя крупной партии этого препарата, в 20 000 единиц", - отметил он.

Доставка вакцины Спутник V. Архивное фото
© Sputnik / Iliya Pitalev
Приднестровье получит от России вакцину "Спутник V": когда первая поставка
По словам приднестровского лидера, вопросы вызвала информация о наличии "Арбидола" в количестве, необходимом для лечения 150 больных.

"Учитывая активное применение этого лекарства, объем представляется более чем скромным. Данные уточнены: речь шла о запасе на складе Минздрава. 15 000 упаковок распределены по медучреждениям Приднестровья", - пояснил он.

Красносельский также подчеркнул, что в Приднестровье работает профильная комиссия, задача которой - определять актуальную потребность в медпрепаратах и средствах индивидуальной защиты в целом по региону.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (79)

По теме

Вакцинация от COVID-19 в Молдове: с какими побочными реакциями сталкиваются люди
В Тирасполе и Дубоссарах заработают компьютерные томографы для COVID-диагностики
Теги:
Приднестровье

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: в Белом доме – белый кролик: кто гостил у Байдена на Пасху
Собака Джо Байдена терроризирует сотрудников Белого дома
Видео: кусачий Мейджор, или Неожиданная проблема президента США
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться