В Приднестровье поступила новая партия антикоронавирусных препаратов

Приднестровский лидер рассказал в своем телеграм-канале также о том, как регион обеспечен необходимыми для лечения COVID-19 препаратами.

ТИРАСПОЛЬ, 6 апр – Sputnik. В Приднестровье прибыла партия антикоронавирусного препарата "Ремдесивир" в количестве 1500 флаконов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Ведутся переговоры о закупке у индийского производителя крупной партии этого препарата, в 20 000 единиц", - отметил он.

По словам приднестровского лидера, вопросы вызвала информация о наличии "Арбидола" в количестве, необходимом для лечения 150 больных.

"Учитывая активное применение этого лекарства, объем представляется более чем скромным. Данные уточнены: речь шла о запасе на складе Минздрава. 15 000 упаковок распределены по медучреждениям Приднестровья", - пояснил он.

Красносельский также подчеркнул, что в Приднестровье работает профильная комиссия, задача которой - определять актуальную потребность в медпрепаратах и средствах индивидуальной защиты в целом по региону.

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