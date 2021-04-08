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Врачи. Архивное фото

В Приднестровье намерены выделить дополнительные средства на борьбу с COVID-19

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Коронавирус
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210408/34312173/v-pridnestrove-namereny-vydelit-dopolnitelnye-sredstva-na-borbu-s-covid-19.html

По мнению представителей исполнительной власти региона, с учетом роста случаев заражения COVID-19 приднестровская медицина нуждается в дополнительных источниках финансирования.

ТИРАСПОЛЬ, 8 апр – Sputnik. Власти непризнанной ПМР предлагает увеличить лимиты финансирования Минздрава в 2021 году, в частности для борьбы с коронавирусом нового типа. Соответствующий документ подготовлен Минфином, единогласно поддержан на заседании правительства и направлен на рассмотрение законодательного собрания региона.

Суть законопроекта заключается в перераспределении имеющихся ресурсов для увеличения лимитов системы здравоохранения.

Вакцинация против коронавируса
© Sputnik / Sorokopud Julia
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"В качестве источника выступят остатки средств на счетах по состоянию на 1 января 2021 года. Это позволит дополнительно направить на реализацию антиковидных мероприятий еще 41 миллион приднестровских рублей", – пояснили в правительственной пресс-службе.

Согласно потребности Минздрава, эти средства будут направлены на медикаменты в сумме 34,5 миллионов рублей, а также на инвентарь, обмундирование и средства индивидуальной защиты. Кроме того планируются увеличение расходов на продукты питания.

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Теги:
медики, Приднестровье

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