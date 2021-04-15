Оперштаб Приднестровья: вакцинация и пересечение границы региона привитыми

В регионе каждый пятый с диагнозом COVID-19, кому потребовалась госпитализация, находится в тяжелом состоянии.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мар – Sputnik. За время прививочной кампании в Приднестровье провакцинировано от COVID-19 1367 человек. На данный момент привиться можно только препаратом AstraZeneca.

"Для того, чтобы получить первую дозу AstraZeneca, желающим необходимо позвонить в поликлинику по месту жительства", - пояснили в Минздраве Приднестровья.

Запись на другие вакцины приостановлена и возобновится по мере их поступления.

Наличие документа о прохождении полного курса вакцинирования от инфекции является обязательным условием для беспрепятственного пересечения границы. Стойкий иммунитет против коронавируса обеспечат две дозы препарата. К примеру, вакцинирование АstraZeneca – это пара прививок, полученных с интервалом от четырех до двенадцати недель.

Согласно данным Санэпидемстанции, поствакцинальный иммунитет сохранится в течение года.

"Все это время границы Приднестровья при предъявлении соответствующего сертификата будут для граждан открыты", - отметили в Оперативном штабе.

На данный момент носителями COVID-19 являются 3532 приднестровца, 1540 из них проходят лечение на дому, 1942 – в инфекционных госпиталях.

Каждый пятый из госпитализированных (392 человека) тяжело переносит коронавирус, 58 являются пациентами реанимационных отделений, 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность сети инфекционных больниц составляет 78%.

Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 45 122 случая инфицирования COVID-19, 1027 носителей вируса (более 2,3% заразившихся) скончались, 40 563 человека (почти 90%) справились с болезнью.

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