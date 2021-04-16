ВОЗ: скорость распространения COVID приближается к пику

Число заражений и смертей от коронавируса во всем мире увеличивается с огромной скоростью. Рост заражений выявлен даже в странах, где ранее не отмечалось быстрое распространение вируса.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Скорость распространения COVID-19 в мире в ближайшее время достигнет самых высоких показателей за весь период пандемии, передает РИА Новости.

Об этом заявил на брифинге в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"По всему миру заражения и смерти от COVID-19 продолжают расти со скоростью, которая вызывает озабоченность. Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю заражений, который мы видели за всю пандемию. В ряде стран, которые ранее избежали быстрого распространения, сейчас столкнулись с ростом заражений", – сказал он.

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