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Пандемия коронавируса

ВОЗ: скорость распространения COVID приближается к пику

© Sputnik / Maksim Bogodvid
Коронавирус
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210416/34413336/voz-skorost-rasprostraneniya-koronavirusa-na-pike.html

Число заражений и смертей от коронавируса во всем мире увеличивается с огромной скоростью. Рост заражений выявлен даже в странах, где ранее не отмечалось быстрое распространение вируса.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Скорость распространения COVID-19 в мире в ближайшее время достигнет самых высоких показателей за весь период пандемии, передает РИА Новости.

Кишинев в режиме ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Чокой: Молдова занимает 18-е место в Европе по заражениям COVID-19

Об этом заявил на брифинге в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"По всему миру заражения и смерти от COVID-19 продолжают расти со скоростью, которая вызывает озабоченность. Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю заражений, который мы видели за всю пандемию. В ряде стран, которые ранее избежали быстрого распространения, сейчас столкнулись с ростом заражений", – сказал он.

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