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Лаборатория. Архивное фото

В Гонконге обнаружили мутацию коронавируса: десятки человек – на карантине

© Sputnik / Алексей Даничев
Коронавирус
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (175)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210418/34429223/v-gonkonge-obnaruzhili-mutatsiyu-koronavirusa-desyatki-chelovek-na-karantine.html

Выявленная мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа присутствует как в британском, так и в южноафриканском штаммах.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. На трехнедельный карантин в Гонконге помещены 80 жителей дома, после того как у одного из жильцов обнаружен первый случай заражения мутацией штамма коронавируса N501Y. Решение принято местными властями, пишет РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.

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© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Уточняется, что мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа присутствует как в "британском", так и в "южноафриканском" штаммах.

Указанную мутацию выявили в пятницу у 29-летнего жителя города, который 19 марта вернулся из Дубая, где работал инженером. Как сообщает местная пресса, изоляция жильцов дома – "наиболее жесткая мера по контролю над инфекцией". По замечанию одного из представителей Минздрава Гонконга, введение карантина необходимо "из-за того, что мутация штамма более заразна".

Как заявила министр здравоохранения Гонконга София Чэнь, расследование заражения мутацией штамма N501Y продолжается. Он отметила, что у инфицированного не было никаких симптомов, а его тесты на наличие коронавирусной инфекции показывали отрицательный результат, когда он был на трехнедельном карантине в отеле. Чень добавила, что мужчина мог заразиться в Дубае, а штамм мог находится в необычайно долгом инкубационном периоде.

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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
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Также глава Минздрава уточнила, что власти Гонконга уже приостановили выполнение некоторых рейсов, чтобы избежать распространения штаммов коронавируса.

"Мы ужесточили 14 апреля механизм приостановки пассажирских рейсов. Несмотря на то что в некоторых странах после начала программ вакцинации наблюдалось снижение числа заражений, в целом мутации штаммов все еще распространяются. Это заставляет нас переживать по поводу возможности ввоза таких случаев", – сказала Чэнь.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (175)

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