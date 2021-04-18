В Гонконге обнаружили мутацию коронавируса: десятки человек – на карантине

Выявленная мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа присутствует как в британском, так и в южноафриканском штаммах.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. На трехнедельный карантин в Гонконге помещены 80 жителей дома, после того как у одного из жильцов обнаружен первый случай заражения мутацией штамма коронавируса N501Y. Решение принято местными властями, пишет РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.

Уточняется, что мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа присутствует как в "британском", так и в "южноафриканском" штаммах.

Указанную мутацию выявили в пятницу у 29-летнего жителя города, который 19 марта вернулся из Дубая, где работал инженером. Как сообщает местная пресса, изоляция жильцов дома – "наиболее жесткая мера по контролю над инфекцией". По замечанию одного из представителей Минздрава Гонконга, введение карантина необходимо "из-за того, что мутация штамма более заразна".

Как заявила министр здравоохранения Гонконга София Чэнь, расследование заражения мутацией штамма N501Y продолжается. Он отметила, что у инфицированного не было никаких симптомов, а его тесты на наличие коронавирусной инфекции показывали отрицательный результат, когда он был на трехнедельном карантине в отеле. Чень добавила, что мужчина мог заразиться в Дубае, а штамм мог находится в необычайно долгом инкубационном периоде.

Также глава Минздрава уточнила, что власти Гонконга уже приостановили выполнение некоторых рейсов, чтобы избежать распространения штаммов коронавируса.

"Мы ужесточили 14 апреля механизм приостановки пассажирских рейсов. Несмотря на то что в некоторых странах после начала программ вакцинации наблюдалось снижение числа заражений, в целом мутации штаммов все еще распространяются. Это заставляет нас переживать по поводу возможности ввоза таких случаев", – сказала Чэнь.

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