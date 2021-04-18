В Гонконге обнаружили мутацию коронавируса: десятки человек – на карантине

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. На трехнедельный карантин в Гонконге помещены 80 жителей дома, после того как у одного из жильцов обнаружен первый случай заражения мутацией штамма коронавируса N501Y. Решение принято местными властями, пишет РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.
Указанную мутацию выявили в пятницу у 29-летнего жителя города, который 19 марта вернулся из Дубая, где работал инженером. Как сообщает местная пресса, изоляция жильцов дома – "наиболее жесткая мера по контролю над инфекцией". По замечанию одного из представителей Минздрава Гонконга, введение карантина необходимо "из-за того, что мутация штамма более заразна".
Как заявила министр здравоохранения Гонконга София Чэнь, расследование заражения мутацией штамма N501Y продолжается. Он отметила, что у инфицированного не было никаких симптомов, а его тесты на наличие коронавирусной инфекции показывали отрицательный результат, когда он был на трехнедельном карантине в отеле. Чень добавила, что мужчина мог заразиться в Дубае, а штамм мог находится в необычайно долгом инкубационном периоде.
"Мы ужесточили 14 апреля механизм приостановки пассажирских рейсов. Несмотря на то что в некоторых странах после начала программ вакцинации наблюдалось снижение числа заражений, в целом мутации штаммов все еще распространяются. Это заставляет нас переживать по поводу возможности ввоза таких случаев", – сказала Чэнь.
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