В одной из тюрем Приднестровья число заразившихся COVID-19 выросло почти вдвое

По результатам тестирования, которое проводилось в прошедшие четыре дня, лабораторно подтвердилось инфицирование еще 45 человек.

ТИРАСПОЛЬ, 19 апр – Sputnik. В одной из тюрем Приднестровья, в селе Глиное, в которой на прошедшей неделе была зафиксирована вспышка коронавируса, выявлено еще 45 заразившихся COVID-19. Об этом на заседании Оперативного штаба заявил руководитель МВД Приднестровья Руслан Мова.

"Всего в филиале развернутого в пенитенциарном учреждении госпиталя теперь проходят лечение 95 осужденных с подтвержденным диагнозом. У подавляющего большинства отсутствуют явные признаки заболевания", - пояснили в пресс-службе МВД.

На базе учреждения развернут коронавирусный госпиталь. Возглавил его врач григориопольской больницы, средний медперсонал сформирован из числа работников Госслужбы исполнения наказаний.

В случае необходимости проведения компьютерной томографии отбывающих наказание инфицированных будут доставлять в дубоссарскую больницу.

"Заболевшие должны быть обеспечены полноценным лечением, в правах на медобслуживание все равны. Целесообразно в период болезни увеличить для этой категории заключенных число разрешенных передач. Усиленным должно быть и их питание", – отметил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

В исправительных учреждениях проводят выборочное профилактическое тестирование. Благодаря чему и был выявлен очаг инфекции.

Вспышка COVID-19 в другом учреждении исполнения наказаний, которое находится в Тирасполе, была выявлена в начале февраля. На сегодняшний день подтвержденных случаев инфицирования в данном пенитенциарном учреждении нет и филиал госпиталя в нем свернули. Всего переболели и выздоровели 437 осужденных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova