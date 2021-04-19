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Исправительное учреждение

В одной из тюрем Приднестровья число заразившихся COVID-19 выросло почти вдвое

© Sputnik / Miroslav Rotari
Коронавирус
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (187)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210419/34437785/V-odnoy-iz-tyurem-Pridnestrovya-chislo-zarazivshikhsya-COVID-19-vyroslo-pochti-vdvoe.html

По результатам тестирования, которое проводилось в прошедшие четыре дня, лабораторно подтвердилось инфицирование еще 45 человек.

ТИРАСПОЛЬ, 19 апр – Sputnik. В одной из тюрем Приднестровья, в селе Глиное, в которой на прошедшей неделе была зафиксирована вспышка коронавируса, выявлено еще 45 заразившихся COVID-19. Об этом на заседании Оперативного штаба заявил руководитель МВД Приднестровья Руслан Мова.

"Всего в филиале развернутого в пенитенциарном учреждении госпиталя теперь проходят лечение 95 осужденных с подтвержденным диагнозом. У подавляющего большинства отсутствуют явные признаки заболевания", - пояснили в пресс-службе МВД.

Молоток судьи
© Sputnik / Максим Богодвид
Замглавы молдавских пенитенциарных учреждений перевели под домашний арест
На базе учреждения развернут коронавирусный госпиталь. Возглавил его врач григориопольской больницы, средний медперсонал сформирован из числа работников Госслужбы исполнения наказаний.

В случае необходимости проведения компьютерной томографии отбывающих наказание инфицированных будут доставлять в дубоссарскую больницу.

"Заболевшие должны быть обеспечены полноценным лечением, в правах на медобслуживание все равны. Целесообразно в период болезни увеличить для этой категории заключенных число разрешенных передач. Усиленным должно быть и их питание", – отметил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

В исправительных учреждениях проводят выборочное профилактическое тестирование. Благодаря чему и был выявлен очаг инфекции.

Вспышка COVID-19 в другом учреждении исполнения наказаний, которое находится в Тирасполе, была выявлена в начале февраля. На сегодняшний день подтвержденных случаев инфицирования в данном пенитенциарном учреждении нет и филиал госпиталя в нем свернули. Всего переболели и выздоровели 437 осужденных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (187)

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Теги:
тюрьма, Приднестровье

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