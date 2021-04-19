В Приднестровье решают, какие предприятия помогут с медицинским кислородом

ТИРАСПОЛЬ, 19 апр – Sputnik. Пока с ситуацией по обеспечению лечебных учреждений медицинским кислородом в Приднестровье справляются за счет имеющихся резервов, но они на исходе, а потребность растет. Об этом говорили на заседании Оперативного штаба Приднестровья.
"Последние дни потребность достигает 11 тонн в сутки. Возможности основного местного производителя – Молдавского металлургического завода – не покрывают запрос", - отметили в Оперштабе.
Открытым остается вопрос с запуском слободзейской станции, которая после тестового испытания начала работу на полную мощность. Однако при закачке кислорода в баллоны вышел из строя насос повышенного давления, который не эксплуатировался на протяжении восьми лет. Специалисты выясняют причину поломки.
Кроме того, изыскивается возможность снизить расход кислорода без ущерба пациентам. Анализ показал, что в Республиканской клинической больнице он почти вдвое выше, чем в других учреждениях (27 литров в минуту против 13). Есть предположение, что исправить ситуацию поможет установка ротаметров. Если специалисты определят, что это действенный метод, то приборы намерены закупить.
На данный момент носителями COVID-19 являются 3307 приднестровцев, 1327 из них проходят лечение на дому, 1885 – в коронавирусных госпиталях. Загруженность сети инфекционных больниц составляет 76%.
Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 45957 случаев инфицирования COVID-19, 1050 носителей вируса (более 2,3% заразившихся) скончались, 41 600 человек (90%) справились с болезнью.
В рамках прививочной кампании в Приднестровье провакцинировано от коронавируса 1728 человек.
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