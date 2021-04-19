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Медицинский работник стоит перед станцией с пустыми кислородными баллонами

В Приднестровье решают, какие предприятия помогут с медицинским кислородом

© AP Photo / Edmar Barros
Коронавирус
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (190)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210419/34441094/V-Pridnestrove-reshayut-kakie-predpriyatiya-pomogut-s-meditsinskim-kislorodom.html

Резервы медицинского кислорода в регионе истощаются. На повестке дня - вопрос не только поиска альтернативы пополнения запасов, но и возможности снижения расхода кислорода.

ТИРАСПОЛЬ, 19 апр – Sputnik. Пока с ситуацией по обеспечению лечебных учреждений медицинским кислородом в Приднестровье справляются за счет имеющихся резервов, но они на исходе, а потребность растет. Об этом говорили на заседании Оперативного штаба Приднестровья.

"Последние дни потребность достигает 11 тонн в сутки. Возможности основного местного производителя – Молдавского металлургического завода – не покрывают запрос", - отметили в Оперштабе.

Открытым остается вопрос с запуском слободзейской станции, которая после тестового испытания начала работу на полную мощность. Однако при закачке кислорода в баллоны вышел из строя насос повышенного давления, который не эксплуатировался на протяжении восьми лет. Специалисты выясняют причину поломки.

Медицинские работники в масках. Архивное фото
© Sputnik / Кирилл Брага
Оперштаб Приднестровья – о COVID-статистике, местах в госпиталях и вакцинации
В качестве альтернативы рассматривается возможность заполнения кислородных баллонов на Молдавской ГРЭС. Собираются изучить возможности и других предприятий Приднестровья.

Кроме того, изыскивается возможность снизить расход кислорода без ущерба пациентам. Анализ показал, что в Республиканской клинической больнице он почти вдвое выше, чем в других учреждениях (27 литров в минуту против 13). Есть предположение, что исправить ситуацию поможет установка ротаметров. Если специалисты определят, что это действенный метод, то приборы намерены закупить.

На данный момент носителями COVID-19 являются 3307 приднестровцев, 1327 из них проходят лечение на дому, 1885 – в коронавирусных госпиталях. Загруженность сети инфекционных больниц составляет 76%.

Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 45957 случаев инфицирования COVID-19, 1050 носителей вируса (более 2,3% заразившихся) скончались, 41 600 человек (90%) справились с болезнью.

В рамках прививочной кампании в Приднестровье провакцинировано от коронавируса 1728 человек.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (190)

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Теги:
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