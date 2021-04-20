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Вакцина AstraZeneca

Более 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca передано в медцентры Молдовы

© REUTERS / YVES HERMAN
Коронавирус
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (194)
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Sputnik Молдова
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Вакцина была выделена из партии, полученной через платформу COVAX, а также из гуманитарной помощи, предоставленной Румынией.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Препарат против COVID-19 AstraZeneca (Vaxzevria) в количестве 51 500 доз был распределен среди медицинских учреждений Молдовы, чтобы обеспечить продолжение процесса вакцинации на национальном уровне.

"Эти дозы из партии вакцины, полученной через платформу COVAX, а также из гуманитарной помощи, предоставленной Румынией", – пояснили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

Эмблема ВОЗ
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Таким образом, будет продолжена вакцинация медицинского персонала, а также лиц, содержащихся в приютах, центрах временного и долгосрочного размещения, людей старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями, работников образования и организаций правопорядка, включая сотрудников посольств, учреждений центральных и местных органов власти, персонал социальных служб.

Процесс вакцинации и в дальнейшем будет проводиться ежедневно, включая субботы и воскресенья, в соответствии с утвержденной программой, в том числе с помощью мобильных бригад, в зависимости от количества людей, которым необходимо пройти вакцинацию.

На данный момент всего использовано 96 372 дозы вакцины от COVID-19, 10 241 человек получили обе дозы.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (194)

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Теги:
вакцинация, вакцина

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