Оперштаб Приднестровья: снижение числа COVID-пациентов, закрытие госпиталей

По сравнению с началом апреля в Приднестровском регионе число инфицированных коронавирусом нового типа сократилось практически вдвое.

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр – Sputnik. В Приднестровье отмечается снижение количества тех, кто заражен COVID-19. Об этом в рамках заседания Оперативного штаба сообщил глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

"По сравнению с началом апреля, когда число инфицированных было максимальным в этом году (почти пять тысяч), сейчас курс лечения проходят практически в два раза меньше людей", – отметил Мова.

На заседании Оперативного штаба обсуждался вопрос сокращения коечного фонда инфекционных госпиталей. Загруженность сети COVID-стационаров составляет 58%.

"Ожидается многочисленная выписка, после которой показатель наполненности коечного фонда приблизится к 50%. В этой связи принято решение о сворачивании части объектов", – сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

В понедельник, 26 апреля, закрыто коронавирусное подразделение на базе психиатрического отделения Республиканской клинической больницы. С середины прошлой недели не принимают COVID-пациентов в Бендерской горбольнице и Тираспольском госпитале ветеранов. Курс лечения находящихся там инфицированных коронавирусом будет завершен. Когда число пациентов станет единичным, их переведут в другие стационары.

Следующим готовится к закрытию Бендерский центр матери и ребенка. Для возвращения его к профильной работе необходимо будет провести обеззараживающие мероприятия, которые потребуют дополнительного времени.

"Дальнейшее поэтапное сворачивание филиалов инфекционных госпиталей будет возможно только при условии, что загруженность сети окажется не больше половины уже сокращенного коечного фонда", – пояснил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

На данный момент носителями COVID-19 являются 2656 приднестровцев, 1107 из них проходят лечение на дому, 1451 – в коронавирусных госпиталях.

В Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 47 045 случаев инфицирования COVID-19. Всего за время пандемии выздоровевших – 43 305 человек (92%). Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 2169 приднестровцев.

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