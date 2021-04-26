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Оперштаб Приднестровья: снижение числа COVID-пациентов, закрытие госпиталей

© Photo : Miroslav Rotari
Коронавирус
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (262)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210426/34528485/opershtab-pridnestrovya-snizhenie-chisla-covid-patsientov-zakrytie-gospitaley.html

По сравнению с началом апреля в Приднестровском регионе число инфицированных коронавирусом нового типа сократилось практически вдвое.

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр – Sputnik. В Приднестровье отмечается снижение количества тех, кто заражен COVID-19. Об этом в рамках заседания Оперативного штаба сообщил глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

"По сравнению с началом апреля, когда число инфицированных было максимальным в этом году (почти пять тысяч), сейчас курс лечения проходят практически в два раза меньше людей", – отметил Мова.

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На заседании Оперативного штаба обсуждался вопрос сокращения коечного фонда инфекционных госпиталей. Загруженность сети COVID-стационаров составляет 58%.

"Ожидается многочисленная выписка, после которой показатель наполненности коечного фонда приблизится к 50%. В этой связи принято решение о сворачивании части объектов", – сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

В понедельник, 26 апреля, закрыто коронавирусное подразделение на базе психиатрического отделения Республиканской клинической больницы. С середины прошлой недели не принимают COVID-пациентов в Бендерской горбольнице и Тираспольском госпитале ветеранов. Курс лечения находящихся там инфицированных коронавирусом будет завершен. Когда число пациентов станет единичным, их переведут в другие стационары.

Следующим готовится к закрытию Бендерский центр матери и ребенка. Для возвращения его к профильной работе необходимо будет провести обеззараживающие мероприятия, которые потребуют дополнительного времени.

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"Дальнейшее поэтапное сворачивание филиалов инфекционных госпиталей будет возможно только при условии, что загруженность сети окажется не больше половины уже сокращенного коечного фонда", – пояснил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

На данный момент носителями COVID-19 являются 2656 приднестровцев, 1107 из них проходят лечение на дому, 1451 – в коронавирусных госпиталях.

В Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 47 045 случаев инфицирования COVID-19. Всего за время пандемии выздоровевших – 43 305 человек (92%). Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 2169 приднестровцев.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (262)

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Теги:
госпиталь, Приднестровье

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