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Исправительное учреждение

Разрешат ли в Приднестровье свидания с родственниками для заключенных

© Sputnik / Miroslav Rotari
Коронавирус
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210426/34539093/razreshat-li-v-pridnestrove-svidaniya-s-rodstvennikami-dlya-zaklyuchennykh.html

Приднестровцы, находящиеся в местах лишения свободы, больше года лишены возможности встреч с родственниками из-за карантинных ограничений.

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр – Sputnik. В Приднестровье могут возобновить свидания в тюрьмах заключенных, которые из-за карантинных ограничений были лишены такой возможности больше года. Окончательное решение будет принято на заседании Оперативного штаба в четверг, 29 апреля.

"Можно возобновить практику краткосрочных встреч, общения при наличии разделительного защитного экрана. А продолжительные свидания возможны лишь в том случае, если у посетителя есть актуальная справка о ПЦР-тестировании, которая действительна 72 часа", – отметил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Он также подчеркнул, что речь может идти только о тех пенитенциарных учреждениях, где нет заразившихся COVID-19.

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© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
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На данный момент, в Учреждении исправительных наказаний №1 зафиксирована вспышка заражения коронавирусом среди 98 заключенных.

"За последние четыре дня новых случаев инфицирования COVID-19 в пенитенциарном учреждении не выявлено", – сообщил глава Оперштаба Приднестровья Руслан Мова.

Филиал карантинного госпиталя в этом учреждении развернули в середине апреля, когда в ходе тестирования выявили 50 заключенных, заразившихся коронавирусом.

"С начала функционирования госпиталя 17 заболевших прошли компьютерную томографию. Выздоровевших пока нет", – резюмировал руководитель Оперштаба.

На данный момент носителями COVID-19 являются 2656 приднестровцев. 1107 из них проходят лечение на дому, 1451 – в коронавирусных госпиталях.

В Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 47 045 случаев инфицирования COVID-19. Всего за время пандемии выздоровевших 43 305 человек (92%). Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 2169 приднестровцев.

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Теги:
заключенные, тюрьма, Приднестровье

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