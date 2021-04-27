Чем рискуют те, кто отказывается от вакцинации от COVID-19

После вакцинации от инфекции COVID-19 заразились 311 жителей Молдовы. Об этом заявили представители Минздрава во время конференции, организованной на тему процесса вакцинации от коронавируса в Молдове.

КИШИНЕВ, 27 апреля - Sputnik. Представители Минздрава заявили, что с начала кампании по иммунизации от COVID-19 вакцинацию прошли 124 965 человек, из которых у 1189 были выявлены побочные реакции. У 1138 привитых они проявлялись в легкой форме, а у 51 – в средней. При этом 311 человек заразились инфекцией уже после иммунизации.

"Хотя у нас есть несколько типов вакцин, доступных в Молдове, мы не можем выбрать ту из них, что хотим, надо делать ту, которую нам предлагают. Вы должны быть уверены, что все вакцины на 100% безопасны", – сказала Нинель Ревенко, координатор Национальной программы иммунизации и Коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19.

Представителей Минздрава спросили, чем рискуют госслужащие, отказывающиеся от вакцинации.

"Почему люди не проходят вакцинацию? Да, вакцинация является добровольной, но в то же время мы обязаны защищать себя и окружающих. Мы можем заразить других людей, если не будем вакцинированы. В пандемию люди не должны бояться, они должны быть вакцинированы, потому что COVID-19 оставляет серьезные последствия", – сказала Ревенко.

Врач Игорь Куров отреагировал еще более жестко.

"У нас нет документов, предусматривающих штраф для людей, которые не хотят вакцинироваться, но те, кто не хочет этого делать, должны знать, что они заразятся COVID-19", – сказал Куров.

С начала кампании по иммунизации более 60% тех, кто прошел вакцинацию, работают в сфере здравоохранения. Благодаря иммунизации уровень инфицирования COVID-19 среди медицинских работников снизился почти на 83%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova