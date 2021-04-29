В Гагаузии предоставят матпомощь семьям умерших от COVID-19 медиков

Каждой из пяти семей, в которых от последствий коронавируса скончались медицинские работники, выплатят по 50 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Глава Гагаузии Ирина Влах встретилась с членами семей пяти медицинских работников, у которых был выявлен COVID-19, приведший к летальному исходу. Башкан выразила соболезнования родным сотрудников системы здравоохранения, потерявших жизни в борьбе с эпидемией.

"Ирина Влах рассказала о решении властей Гагаузии оказать материальную помощь семьям медработников, им выделят по 50 тысяч леев", - отметили в пресс-службе башкана.

Глава Гагаузии выразила благодарность всем медицинским работникам, посвятившим себя борьбе с эпидемией и принявших на себя прямой удар.

"Особенно мы обязаны благодарить тех, кто потерял жизни, спасая других, - это пример человечности, который нам еще предстоит оценить и запомнить", - сказала она.

Материальную помощь получили семьи двух врачей, двух медсестер и одного лаборанта, которые заразились коронавирусной инфекцией и умерли.

Вакцинация медработников от коронавируса стартовала в АТО Гагаузия 24 марта. В целом же кампания по вакцинации в Молдове началась 2 марта. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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