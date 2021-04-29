Уровень заражения COVID-19 в Приднестровье идет на спад

Загруженность сети инфекционных больниц в регионе менее 49%. Часть из филиалов COVID-стационаров консервируется.

ТИРАСПОЛЬ, 29 апр – Sputnik. В Приднестровье зафиксировано снижение заражения COVID-19. Об этом говорили на заседании Оперштаба, которое проходит под руководством лидера региона Вадима Красносельского.

"Если на предыдущем совещании в понедельник, 26 апреля, констатировали среднесуточный показатель 143 случая, то среднестатистические данные последних дней – 118 выявленных фактов инфицирования в сутки", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Госпитальная сеть в Приднестровье загружена менее чем наполовину. Филиалы COVID-стационаров на базе профилактория "Тиротекс" и врачебной амбулатории села Парканы консервируются. В течение ближайших двух дней будут выписаны завершающие там курс лечения пациенты и проведена комплексная дезинфекция объектов.

Прекращает прием инфицированных граждан и григориопольская больница. Инфицированных коронавирусом жителей района будут направлять в Дубоссары.

Если динамика снижения заражения сохранится, следующими вернутся к привычной работе тираспольский госпиталь ветеранов и Бендерский центр матери и ребенка.

"Все объекты, исключаемые из сети коронавирусных госпиталей, должны быть в случае ухудшения эпидемиологической обстановки готовы незамедлительно возобновить противокоронавирусную деятельность", – отметил Красносельский, подчеркнув, что и содержать "необоснованно раздутый" коечный фонд недопустимо.

На данный момент носителями COVID-19 являются 2207 приднестровцев, 901 из них проходит лечение на дому, 1202 – в коронавирусных госпиталях.

Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 47 398 случаев инфицирования COVID-19, 44 089 человек (93%) справились с инфекцией.

Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 2794 приднестровца, второй компонент введен 474 гражданам.

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