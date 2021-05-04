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И снова подделка ПЦР-тестов: особо отличились те, кто возвращался из Польши

© Sputnik / Александр Кряжев
Коронавирус
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210504/34624046/i-snova-poddelka-ptsr-testov-osobo-otlichilis-te-kto-vozvraschalsya-iz-polshi.html

В Пограничной полиции отмечают, что при пересечении государственной границы по-прежнему выявляются подделки ПЦР-тестов.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Еще 27 человек были пойманы на прошлой неделе при предъявлении поддельных тестов ПЦР-тестов на COVID-19 во время пересечения границы. Из них 12 фальшивых сертификатов были обнаружены у пассажиров, следовавших в республику из Польши – все они были гражданами Молдовы, возвращавшимися домой в канун Пасхи.

"Незаконные действия были зафиксированы на прошлой неделе при пересечении государственной границы через пункты пропуска Крива и Паланка, а также в Международном аэропорту Кишинева", – пояснили в Пограничной полиции.

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Для всех нарушителей был введен режим самоизоляции на 14 дней. Каждый из них заполнил эпидемиологическую карту и был привлечен к ответственности за хранение фальшивых документов.

Как пояснили пограничники, с продлением нормы по представлению отрицательного результата ПЦР-теста - документа, освобождающего человека от режима самоизоляции в течение 14 дней на территории Республики Молдова, многие граждане прибегают к фальсификациям.

"В связи с этим мы просим пассажиров быть ответственными и осмотрительными, COVID-19 не исчез и продолжает представлять опасность для здоровья. Более того, такое правонарушение подпадает под положение Уголовного кодекса, согласно которому человеку грозит штраф в размере до 32 500 леев или тюремное заключение на срок до 2 лет", – отметили в пограничной службе.

Напомним, для освобождения от меры самоизоляции пересекающий границу РМ должен предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть выполнен не более чем за 72 часа до посадки (для тех, кто путешествует на общественном транспорте) или въезда на территорию Республики Молдова (для тех, кто путешествует на собственном транспорте).

Подтверждение необходимо представить на молдавском, английском, французском или русском языке. 72-часовой период будет исчисляться с момента взятия проб / проведения теста.

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Теги:
тесты, подделка

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