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Употребление алкоголя. Архивное фото

Врач рассказал, почему переболевшим COVID-19 нельзя употреблять алкоголь

© Pixabay / rebcenter-moscow
Коронавирус
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (33)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210506/34642162/vrach-rasskazal-pochemu-perebolevshim-covid19-nelzya-upotreblyat-alkogol.html

Нарколог назвал причину, по которой спиртные напитки противопоказаны людям, перенесшим коронавирусную инфекцию нового типа.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Употребление алкогольных напитков недопустимо для тех, кто переболел коронавирусом нового типа, так как на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная. Об этом заявил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

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"Категорически нельзя. Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 – это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация и вся биохимическая стройная картина ломается", – сказал Брюн, отвечая на вопрос, можно ли пить спиртные напитки переболевшим коронавирусом.

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© AP Photo / Ahn Young-joon
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Специалист также отметил, что употребление алкоголя вредно и для здорового человека – хоть на природе, хоть в помещении.

"Те, кто уезжают на дачи заниматься каким-то делом, надеются, что алкоголизация будет минимальная, но радость от встречи с природой иногда сопровождается злоупотреблением алкоголем. Я против излияния и в домах, и в квартирах – там душно, там начинают курить и пьянствовать, это часто приводит к гипоксии головного мозга, к тяжелым формам опьянения или сердечным проблемам. Все это может закончиться катастрофическими последствиями для здоровья", – подчеркнул нарколог.

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Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру к утру четверга составляло 154 миллиона 788 тысяч 266. Из них 91 миллион 297 тысяч 173 человека выздоровели, 3 миллиона 237 тысяч 819 скончались.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (33)

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