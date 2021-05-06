Число заразившихся COVID-19 в Приднестровье уменьшается, а смертность растет

На фоне снижения уровня инфицирования коронавирусом один за другим в регионе сворачиваются филиалы COVID-стационаров.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая – Sputnik. В Приднестровье снижаются темпы распространения COVID-19. В течение минувшей недели в сутки в среднем выявляли 79 носителей вируса, неделей ранее – 118. Однако число летальных исходов среди инфицированных растет.

"Выявляемость в декабре 2020 года составляла 35%, в январе 2021 года – 25%, феврале – 18%, марте – 28%, апреле – 22%. При этом вырос показатель летальности. Если в конце прошлого года смертность составляла 1,7%, то последние данные – 3,1%", – отметили в Оперштабе Приднестровья.

На данный момент проходят лечение 1655 человек, в домашних условиях – 700 человек. Приднестровцы по-прежнему больше доверяют стационарному уходу.

Госпитальная сеть с учетом закрытия нескольких филиалов загружена на 38%. В четверг, 6 мая, 16 пациентов переведут для завершения курса лечения из COVID-стационара на базе тираспольского госпиталя ветеранов в Республиканскую клиническую больницу.

После дезинфекционных мероприятий это учреждение вернется к деятельности по основному профилю. После выписки выздоровевших от коронавируса граждан (их сейчас 32) возобновит работу в стандартном режиме и григориопольская больница.

Каменский госпиталь уже свернут. Ближайшее время будет функционировать шесть инфекционных госпиталей.

"Если эпидемическая обстановка будет и далее улучшаться, следующим к закрытию предложен госпиталь на площадке Бендерского центра матери и ребенка", – пояснили в штабе.

Первой дозой вакцины Pfizer и AstraZeneca привиты 3020 приднестровцев, второй компонент введен 900 гражданам. Во вторник, 6 мая, стартовала прививочная кампания препаратом "Спутник V".

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