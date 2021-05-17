В Приднестровье ведут переговоры о закупке новых вакцин

Как отметил в своем посте в телеграм-канале лидер Приднестровья, вакцинация в регионе проводится исключительно бесплатно.

ТИРАСПОЛЬ, 17 мая – Sputnik. Независимо от того, предоставлена вакцина в виде гуманитарного транша, либо приобретена за госсчет, жители Приднестровья прививаются бесплатно. Об этом в своем посте в телеграм-канале сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Приднестровцам будет предоставлен выбор, какой вакциной защитить себя от инфицирования коронавирусом. Вакцинирование по-прежнему добровольное", - пояснил он.

По словам Красносельского, планы по проведению в течение двух недель вакцинации приднестровцев российским препаратом "Спутник V", выделенным в качестве гуманитарной помощи в размере 31 тысячи парных доз, в силе. Прививают жителей региона и вакциной AstraZeneca - предпочтение ей отдали почти 2900 приднестровцев.

"Прививочная COVID-кампания в Приднестровье продолжается. По мере использования полученных безвозмездно медпрепаратов вакцинация не будет остановлена. Планируется закупка вакцины, причем разной", - отметил приднестровский лидер.

Как написал Красносельский, помимо российской "Спутник V", в Приднестровье намерены приобрести и китайский препарат. Ведутся переговоры о закупке 100 000 доз (на 50 000 курсов вакцинации).

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