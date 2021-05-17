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Те, кто на переднем крае борьбы с COVID в Приднестровье

В Приднестровье сворачивается работа COVID-госпиталей

© CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
Коронавирус
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Sputnik Молдова
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На данный момент в регионе задействовано пять инфекционных госпиталей, которые рассчитаны на 1559 койкомест.

ТИРАСПОЛЬ, 17 мая – Sputnik. В Приднестровье продолжается спад инфицирования коронавирусом среди жителей региона. Среднесуточная статистика минувшей недели – 56 случаев, предыдущий показатель был на уровне 78 выявленных фактов заражения в сутки.

"Загруженность лечебных учреждений с учетом консервирования 17 мая госпиталя на базе Бендерского центра матери и ребенка в настоящее время составляет 35%", - пояснили в Оперштабе Приднестровья.

Всего на данный момент к приему COVID-пациентов готовы около 1,5 тысяч коек в пяти стационарах. С начала мая законсервировано столько же ковид-госпиталей, койкофонд которых составляет 919 мест.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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При сохранении или улучшении эпидемиологической обстановки следующим вернется к основному – допандемийному – функционалу хирургическое отделение Республиканской клинической больницы, расположенное в новом корпусе лечгородка.

На нынешний момент носителем COVID-19 является 941 приднестровец, 367 из них проходят лечение на дому, 540 – в инфекционных госпиталях. Тяжело переносят коронавирус 150 человек, или 28% от общего числа госпитализированных, 27 являются пациентами реанимационных отделений, 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще остаются инфицированные среди лиц, находящихся в местах лишения свободы.

Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 48 720 случаев инфицирования COVID-19. Летальность среди носителей COVID-19 – 2,4%, справились с коронавирусом 96% заразившихся.

Вакциной AstraZeneca привит 2891 приднестровец, 8748 – первым компонентом "Спутник V".

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Теги:
госпиталь, Приднестровье

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