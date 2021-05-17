Минздрав Молдовы ожидает роста случаев заражения COVID-19

В Республике Молдова меньше новых случаев заражения COVID-19. О том, должны ли радовать последние статистические данные, рассказала госсекретарь Минздрава Татьяна Затык.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Хотя последние данные по количеству инфицированных коронавирусом нового типа дают возможность медицинским учреждениям немного передохнуть, тем не менее медики уверены, что не стоит строить иллюзии. Минздрав ожидает увеличения числа новых случаев заражения COVID-19 в Молдове.

В эфире радиопередаче Sputnik Молдова госсекретарь Татьяна Затык отметила, что уменьшение количества новых случаев во многом связано с определенными ограничениями, введенными властями.

"Мы усилили контроль в период чрезвычайной ситуации, уроки проводились онлайн, вероятность заражения была ниже. На прошлой неделе количество случаев снизилось примерно на 35 процентов", - сказал чиновник.

Однако снижение показателей не означает, что ситуация находится под контролем, считает Татьяна Затык. Число умерших выросло примерно на 5,7 процента, а уровень заражения за последние недели вырос с 0,80% до 0,84%.

"Мы очень обеспокоены тем, что в пасхальные праздники было многолюдно, и риск заражения среди населения был выше. Через 14 дней мы ожидаем увеличение числа инфицированных", - сказала она.

Количество случаев COVID-19 в республике достигло 253 845. Данные на 16 мая также показывают, что в настоящее время 149 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, а 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

При этом 193 человека победили новый вирус. Всего лечение от COVID-19 проходили 244 857 человек, из них на дому - 1467 человек.

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