22:25 21 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.74
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Вакцинный паспорт

Будет ли выдан вакцинный паспорт приднестровцам, привитым "Спутником V"

© REUTERS / DADO RUVIC
Коронавирус
Получить короткую ссылку
77 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/1d/34571104.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210521/34833333/budet-li-vydan-vaktsinnyy-pasport-pridnestrovtsam-privitym-sputnikom-v.html

По словам лидера Приднестровья Вадима Красносельского, не иссякает поток обращений тех, кто привился вакциной "Спутник V" и обеспокоен вопросом выдачи прививочного паспорта.

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая – Sputnik. Сертификат международного образца предусмотрен и будет выдан каждому, кто провакцинируется на территории Приднестровья российским препаратом "Спутник V". Об этом написал в своем телеграмм-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский в связи с частыми обращениями приднестровцев, обеспокоенными вопросом выдачи вакцинного паспорта в случае, если прививка была сделана "Спутником V".

Продуктовый рынок Сан-Мигель в Мадриде, закрытый из-за ограничительных мер в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции.
© Sputnik / Алехандро Мартинез Велез
В ЕС представили электронный сертификат о вакцинации

"Соответствующий сертификат международного образца будет выдан каждому после прохождения полного курса, то есть введения второго компонента", - пояснил он.

По словам Красносельского, механизм документированного подтверждения вакцинации "Спутником V" аналогичен тому, что действует в отношении Pfizer и AstraZeneca, которыми также прививались приднестровцы.

Насчет возможности пересечения границ различных государств при наличии того или иного прививочного COVID-паспорта, он отметил, что это внутренний вопрос каждой страны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Хорватия стала первой страной ЕС, протестировавшей ковид-паспорта
Стало известно, когда в ЕС появятся вакцинные паспорта
Теги:
вакцина, вакцинация, Приднестровье

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: милый и белый – в зоопарке Казани родился кенгуренок-альбинос
Наталья Гордиенко рассказала о своем рекорде на Евровидении
Видео: Наталья Гордиенко рассказала о своем рекорде на Евровидении
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться