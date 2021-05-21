Будет ли выдан вакцинный паспорт приднестровцам, привитым "Спутником V"

По словам лидера Приднестровья Вадима Красносельского, не иссякает поток обращений тех, кто привился вакциной "Спутник V" и обеспокоен вопросом выдачи прививочного паспорта.

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая – Sputnik. Сертификат международного образца предусмотрен и будет выдан каждому, кто провакцинируется на территории Приднестровья российским препаратом "Спутник V". Об этом написал в своем телеграмм-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский в связи с частыми обращениями приднестровцев, обеспокоенными вопросом выдачи вакцинного паспорта в случае, если прививка была сделана "Спутником V".

"Соответствующий сертификат международного образца будет выдан каждому после прохождения полного курса, то есть введения второго компонента", - пояснил он.

По словам Красносельского, механизм документированного подтверждения вакцинации "Спутником V" аналогичен тому, что действует в отношении Pfizer и AstraZeneca, которыми также прививались приднестровцы.

Насчет возможности пересечения границ различных государств при наличии того или иного прививочного COVID-паспорта, он отметил, что это внутренний вопрос каждой страны.

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