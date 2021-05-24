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В Приднестровье приняли новые послабления карантина

© Sputnik / Mihai Caraus
Коронавирус
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Коронавирус в мае 2021 (151)
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Sputnik Молдова
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Новые нормы касаются посещения стадионов, культурно-массовых мероприятий, курсов, музыкально-художественных кружков, а также организации учебно-производственной практики.

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая – Sputnik. В Приднестровье приняли ряд новых послаблений карантинных мер. В частности, будет снят запрет на посещение зрителями стадионов и площадок открытого типа при проведении спортивных соревнований.

"Допуск зрителей на трибуны должен проводиться при строгом соблюдении предъявляемых карантинных требований", – отметили в Оперативном штабе.

Рассаживать граждан будут по принципу социального дистанцирования. Исключения предусмотрены для членов одной семьи, а также для тех, кто проживает совместно.

Культурно-массовые мероприятия

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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Как подчеркнули в штабе, рекомендации по организации и проведению культурно-массовых мероприятий на открытых площадках были утверждены решением Оперативного штаба от 13 августа 2020 года и на сегодняшний день своей актуальности не потеряли.

Как отметил руководитель Оперштаба Руслан Мова, главам администраций районов необходимо будет еще раз изучить все предъявляемые требования к проведению такого рода мероприятий для последующего руководства по их организации.

Кружки и курсы

На прошлом заседании Оперативного штаба в связи с благоприятной эпидситуацией в Приднестровье было принято решение возобновить деятельность учреждений культуры и искусства независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

На заседании штаба 24 мая решили, что необходимо снова предоставить возможность начать работать и организациям дополнительного образования музыкально-художественной, кружковой направленности и иным подобным в связи со школьными каникулами.

"Восстановить свою деятельность смогут и учреждения, оказывающие услуги населению по обучению и взрослых граждан. Можно будет брать уроки иностранных языков, посещать компьютерные курсы", – отметили в штабе.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Речь идет не только об организациях, подведомственных Госслужбе по культуре и историческому наследию, но и о других учреждениях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Все они предварительно должны будут пройти комиссионную проверку, которой предстоит подтвердить готовность к работе в условиях соблюдения действующих санитарных норм.

Лагеря отдыха

У воспитанников учреждений, подведомственных Минсоцзащиты, будет возможность посетить летние лагеря.

"Готовность учреждений к приему посетителей с учетом карантинных ограничений предстоит оценить межведомственной комиссии. Особое внимание – санитарному состоянию, организации питания, а также мониторингу здоровья детей. Присутствие представителей Республиканского центра гигиены и эпидемиологии во время проверок обязательно", – отметил руководитель Оперштаба.

Практика

Возобновление очного обучения в вузах. Иллюстративное фото
© Sputnik / Илья Наймушин
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На заседании Оперштаба обсудили и возможность организации учебно-производственной практики для учащихся Тираспольского аграрно-технического колледжа, промышленно-строительного техникума и Рыбницкого политехнического техникума. Пришли к выводу, что без нее качественно подготовить строителей, механиков, поваров и агрономов нельзя.

"Исходя из этого, с учетом строгого соблюдения необходимых санитарных требований практические занятия необходимо разрешить для обучающихся на начальных курсах указанных учебных заведений", – пояснили в штабе.

Есть и другие рекомендации на этот счет: наблюдение за состоянием здоровья практикантов, использование ими средств индивидуальной защиты.

Контроль за исполнением указанных требований будет двойной: как со стороны руководства и кураторов практики самого образовательного учреждения, так и со стороны руководства организации, где будут проводиться практические занятия.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (151)

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