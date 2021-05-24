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Вакцинация препаратом Спутник V в Приднестровье

Оперштаб Приднестровья: сокращение COVID-госпиталей и вакцинация

© Sputnik / Sorokopud Julia
Коронавирус
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (152)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210524/34859820/opershtab-pridnestrovya-sokraschenie-covid-gospitaley-i-vaktsinatsiya.html

В Приднестровском регионе госпитали загружены на 27%. Уже заметно уменьшенный коечный фонд в связи с этим намерены еще сократить.

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая – Sputnik. В Приднестровье продолжают сокращать сеть инфекционных стационаров, где лечение проходят пациенты с диагнозом COVID-19. О возможном закрытии COVID-госпиталей говорили на заседании Оперативного штаба, которое проходило под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Есть мнение, что в нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации для обеспечения нужд населения Приднестровья в части лечения больных коронавирусом достаточно трех госпиталей – Слободзейского, Бендерского и Рыбницкого", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Сокращение сети госпиталей

Футбольные ворота
© Sputnik / Mihai Caraus
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Сворачивается COVID-госпиталь на базе дубоссарской больницы. Там находятся 14 инфицированных пациентов. Часть из них готовится к выписке. Те граждане, что нуждаются в продолжении лечения, будут переведены в иные профильные медучреждения.

На финальной стадии постинфекционной обработки находится новый корпус хирургического отделения Республиканской клинической больницы (РКБ).

"Что касается дальнейшего сокращения госпитальной сети, то есть предложения вернуть к стандартной деятельности отделения РКБ, пока еще задействованные в борьбе с COVID, – кардиологию и гастрологию", – пояснили в пресс-службе.

Вакцинация

В Приднестровье продолжается прививочная кампания. В регионе действует свыше 40 кабинетов, где можно получить вакцину от коронавируса. В некоторых населенных пунктах первый этап вакцинации пенсионеров, заявивших о желании привиться российским препаратом "Спутник V", завершен.

В регионе постепенно переходят к вакцинации граждан, активно контактирующих по долгу службы с населением. Намерены провести проверку фактов отказа в записи гражданам на прививку в телефонном режиме.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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"Посещение лечебных учреждений должно быть сведено к минимуму. Записывать граждан на процедуру вакцинирования – строго по телефону. По имеющимся фактам нарушения этого требования поручено провести проверочные мероприятия", – отметил в своем Telegram-канале Красносельский.

COVID-статистика

Загруженность госпитальной сети в Приднестровье в настоящее время составляет 27%. Среднесуточная заболеваемость – 47 случаев.

Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 49 048 фактов инфицирования COVID-19, 47 136 человек (96%) справились с вирусом.

Вакциной AstraZeneca привиты 3598 приднестровцев, 21 161 – первым компонентом "Спутника V".

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (152)

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Теги:
вакцинация, вакцина, Приднестровье

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