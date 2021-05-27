В Приднестровье готовятся к получению новой вакцины и сокращают сети госпиталей

ТИРАСПОЛЬ, 27 мая – Sputnik. В Приднестровье ожидается поступление партии двухкомпонентной вакцины Pfizer на вакцинацию 5000 человек. об этом сообщили на заседании Оперативного штаба.
"При этом принцип очередности, основанный на возрастном цензе, сохраняется: в приоритете люди старшего поколения", - отметил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Вакцинация
Первым компонентом вакцины AstraZeneca привиты 3768 приднестровцев, 257 – завершили курс, первый этап вакцинации российским препаратом прошли 26882 жителя региона. Прививочная кампания "Спутник V" продолжается. Сейчас прививают сотрудников министерств и ведомств, активно контактирующих с населением.
Сокращение сети COVID-госпиталей
В регионе продолжается сокращение сети инфекционных госпиталей, на базе которых лечатся пациенты с диагнозом COVID-19.
"Сокращение происходит, учитывая планомерно идущую на спад инфицированность коронавирусом. Среднесуточный показатель заражения – 29 случаев", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.
Свернут стационар в Дубоссарах. Больница возвращается к стандартному функционалу. Там осталось двое COVID-пациентов. Состояние здоровья не позволяет транспортировать их в другой госпиталь. Они изолированы и пока продолжат лечение на базе дубоссарской больницы.
Красносельский призвал не торопиться с обнулением коечного фонда COVID-профиля в РКБ, чтобы не перегрузить Слободзейский госпиталь.
"Уплотнение ни в коем случае не должно привести к завышенной нагрузке и, как следствие, ухудшению качества оказания медицинских услуг", – подчеркнул приднестровский лидер.
Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 49134 факта заражения COVID-19, 47438 человек (96%) справились с инфекцией.
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