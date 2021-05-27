В Приднестровье готовятся к получению новой вакцины и сокращают сети госпиталей

В регионе продолжается прививочная кампания, число заражений уменьшается и часть COVID-госпиталей уже свернули свою работу.

ТИРАСПОЛЬ, 27 мая – Sputnik. В Приднестровье ожидается поступление партии двухкомпонентной вакцины Pfizer на вакцинацию 5000 человек. об этом сообщили на заседании Оперативного штаба.

"При этом принцип очередности, основанный на возрастном цензе, сохраняется: в приоритете люди старшего поколения", - отметил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Вакцинация

Первым компонентом вакцины AstraZeneca привиты 3768 приднестровцев, 257 – завершили курс, первый этап вакцинации российским препаратом прошли 26882 жителя региона. Прививочная кампания "Спутник V" продолжается. Сейчас прививают сотрудников министерств и ведомств, активно контактирующих с населением.

Сокращение сети COVID-госпиталей

В регионе продолжается сокращение сети инфекционных госпиталей, на базе которых лечатся пациенты с диагнозом COVID-19.

"Сокращение происходит, учитывая планомерно идущую на спад инфицированность коронавирусом. Среднесуточный показатель заражения – 29 случаев", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

Свернут стационар в Дубоссарах. Больница возвращается к стандартному функционалу. Там осталось двое COVID-пациентов. Состояние здоровья не позволяет транспортировать их в другой госпиталь. Они изолированы и пока продолжат лечение на базе дубоссарской больницы.

Всего в Приднестровье действует четыре коронавирусных госпиталя. Учитывая, что их коечный фонд занят менее чем на 20 процентов, постепенно сворачиваются инфекционные стационары на базе отделений Республиканской клинической больницы (РКБ).

Красносельский призвал не торопиться с обнулением коечного фонда COVID-профиля в РКБ, чтобы не перегрузить Слободзейский госпиталь.

"Уплотнение ни в коем случае не должно привести к завышенной нагрузке и, как следствие, ухудшению качества оказания медицинских услуг", – подчеркнул приднестровский лидер.

Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 49134 факта заражения COVID-19, 47438 человек (96%) справились с инфекцией.

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