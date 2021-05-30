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Лаборатория. Архивное фото

Онищенко прокомментировал версию создания коронавируса в лаборатории

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Коронавирус
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (192)
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Sputnik Молдова
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Британский таблоид написал, что британский профессор и норвежский вирусолог якобы заявили после проведенного исследования, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Ни одна из версий происхождения коронавируса пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил академик РАН, бывший руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

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© REUTERS / Stevo Vasiljevic
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Британский таблоид Daily Mail со ссылкой на попавшее в его распоряжение исследование написал, что британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

"Сегодня и та, и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию", – сказал Онищенко.

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Он обратил внимание на то, что на данный момент самая важная задача – борьба с коронавирусом. Онищенко отметил, что нужно делать прививку и соблюдать меры санитарной безопасности.

"Прививка и соблюдение масочного режима – важнейшие элементы мер безопасности страны", – заключил депутат.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (192)

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