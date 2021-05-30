Онищенко прокомментировал версию создания коронавируса в лаборатории

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Ни одна из версий происхождения коронавируса пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил академик РАН, бывший руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Врач: что важно знать тем, кто хочет сделать прививку от COVID-19>>>

Британский таблоид Daily Mail со ссылкой на попавшее в его распоряжение исследование написал, что британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

"Сегодня и та, и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию", – сказал Онищенко.

Как подготовиться к иммунизации от COVID-19 и кому вакцина противопоказана>>>

Он обратил внимание на то, что на данный момент самая важная задача – борьба с коронавирусом. Онищенко отметил, что нужно делать прививку и соблюдать меры санитарной безопасности.

"Прививка и соблюдение масочного режима – важнейшие элементы мер безопасности страны", – заключил депутат.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova