В Приднестровье ожидают новых поставок вакцины от COVID-19

На совещании Оперативного штаба обсудили перспективы вакцинации приднестровцев, а также загруженность сокращенной сети COVID-стационаров.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мая – Sputnik. В Приднестровье в понедельник, 31 мая, ожидается поставка 1000 доз вакцины Pfizer. Об этом сообщили на заседании Оперативного штаба Приднестровья, проходившего под руководством лидера региона Вадима Красносельского.

"Прививочная кампания этим препаратом возобновится в ближайшее время", – пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

Почти четыре тысячи приднестровцев предпочли AstraZeneca, 374 – уже закончили курс. Первым компонентом российского препарата "Спутник V" привито 28,3 тысячи человек, вторым – 1220 человек.

Коечный фонд коронавирусных стационаров в Приднестровье постепенно сокращается. В полную силу функционируют слободзейский, рыбницкий и бендерский. Причем Бендерская центральная городская больница принимает не только пациентов с симптомами заболевания, но и носителей COVID-19, под разный функционал отведены отдельные корпуса.

В Республиканской клинической больнице в Тирасполе на сегодняшний день проходят лечение 82 пациента с COVID-19. Остаются в силе планы по дальнейшему сворачиванию инфекционных блоков лечгородка.

Госпитальная сеть Приднестровья на данный момент загружена менее— чем на треть – на 29%. Снижение инфицирования продолжается: средний показатель регистрации фактов COVID-19 – 22 случая в сутки (предыдущий показатель – 29).

"Несмотря на спад заболеваемости, расслабляться рано. Коронавирус непредсказуем, он ведет себя вопреки прогнозам и ожиданиям. Мы должны быть готовы на случай новой волны. Запас необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты должен быть достаточным, а лечебные учреждения — готовы к оперативному возвращению к работе с носителями инфекции", – отметил Красносельский.

Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 49 223 факта инфицирования COVID-19, 47 586 человек (97%) справились с болезнью.

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