Индия обновила антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Как отмечают медики, уже две недели число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 200 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Власти Индии сообщили о максимальном числе умерших от COVID-19 за сутки с начала пандемии коронавируса. По данным Минздрава, число умерших выросло на 6148.

Согласно последним данным министерства, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, коронавирус выявлен у 29,1 миллиона человек, выздоровели более 27,6 миллиона, умерли более 359 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 1,1 миллиона человек.

Рост числа заболевших связан с пересчетом погибших от коронавируса в штате Бихар, передает РИА Новости. Медики выявили там 3951 смерть от коронавируса во время второй волны пандемии, начавшейся в феврале и закончившейся в мае. Тем самым штат Бихар с 17 места по смертности среди штатов поднялся на 12 место. Проверка была проведена после того, как Высокий суд Патны потребовал пересмотра данных на фоне заявлений СМИ о том, что местное правительство скрывает точное число погибших во время пандемии коронавируса.

Как отмечают медики, уже две недели число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 200 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса. Второе увеличение числа заболевших коронавирусом началось в Индии в феврале этого года. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.

Минздрав страны также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 242 миллионов человек, или чуть более 17,4% населения страны, при этом обе дозы вакцины получили более 46,5 миллиона человек.

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