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Тест на COVID-19

Спустя год пандемии: изменились ли симптомы коронавирусной инфекции

© Pixabay / fernandozhiminaicela
Коронавирус
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (69)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20210613/35104395/spustya-god-pandemii-izmenilis-li-simptomy-koronavirusnoy-infektsii.html

Группа ученых из Королевского колледжа Лондона ранее сообщила об изменении общих симптомов коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Проявление симптомов COVID-19 зависит от особенностей конкретного человека, в целом они не сильно изменились. Такой точки зрения придерживается доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, которого цитирует РИА Новости

© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Группа ученых из Королевского колледжа Лондона ранее сообщила об изменении общих симптомов коронавирусной инфекции. Эти исследователи утверждают, что мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле.

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"Я и мои коллеги не заметили какого-то значительного изменения симптомов. Это и было: и температура, и боли в горле, и кашель. Мне кажется, зависит от конкретного человека: где у него более слабое место и каков предшествующий анамнез", – сказал Жемчугов.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру в воскресенье днем приблизилось к 175,7 миллиона. Из них почти 3,8 миллиона скончались. Применено свыше 2,318 миллиарда доз вакцины от коронавируса.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (69)

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