Спустя год пандемии: изменились ли симптомы коронавирусной инфекции

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Проявление симптомов COVID-19 зависит от особенностей конкретного человека, в целом они не сильно изменились. Такой точки зрения придерживается доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, которого цитирует РИА Новости.

Группа ученых из Королевского колледжа Лондона ранее сообщила об изменении общих симптомов коронавирусной инфекции. Эти исследователи утверждают, что мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле.

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"Я и мои коллеги не заметили какого-то значительного изменения симптомов. Это и было: и температура, и боли в горле, и кашель. Мне кажется, зависит от конкретного человека: где у него более слабое место и каков предшествующий анамнез", – сказал Жемчугов.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру в воскресенье днем приблизилось к 175,7 миллиона. Из них почти 3,8 миллиона скончались. Применено свыше 2,318 миллиарда доз вакцины от коронавируса.

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