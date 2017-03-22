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Картины Виктории Рокачук

Художник Виктория Рокачук: загадка белого холста

© Photo: Виктория Рокачук, архив
Культура
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Николай Костыркин
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Виктория Рокачук - художник, педагог, искусствовед; она рассказала корреспонденту Sputnik Молдова о том, что стало основой ее творчества и мировоззрения

В Кишиневе в Доме армии открылась выставка картин Виктории Рокачук. Это имя знакомо любителям изобразительного искусства как в Кишиневе, так и по всей стране.

Постоянные экспозиции Виктории дают возможность частым посетителям вернисажей оценить развитие ее творческих способностей, духовности, оригинальной мысли.

О том, какие принципы в искусстве и жизни исповедует Виктория Рокачук, выяснял корреспондент Sputnik Николай Костыркин.

- Виктория, какие темы преобладают в Вашем творчестве, и почему основными стали именно они?

— Это тема восприятия жизни во всех её проявлениях, тема судьбы человечества и человеческих взаимоотношений, диалога, особенно, диалога влюбленных, а также внутреннего диалога.

Я долго училась и со временем стала сама ставить себе творческие задачи, именно исходя из теоретических знаний о стилях в истории искусств, о мифологии и философии, эстетике. Еще студенткой колледжа начала выставлять свои работы. Во время учёбы в институте начала преподавать сначала частным образом, а позже в вузах участвовала в научных конференциях.

Виктория Рокачук
© Photo: Виктория Рокачук, архив
Виктория Рокачук

- И, конечно же, была и дипломная работа.

— Да, она называется "Корабль мечты". Это своего рода синтез цитат из истории искусств. Но мой корабль — это еще и символ жизни, и аллегория человека, путешествующего по дороге жизни. Тут заключено много символов общечеловеческих и личных, например, символ глобализации и объединения наций и культур, в том числе и разных видов искусства. И, наверное, символ моего пути — я продолжаю заниматься искусствоведческими исследованиями, работаю в Академии наук, но абсолютно не отказываюсь от занятий живописью или графикой и т.д.

А если точнее говорить о тематике произведений к данной выставке, то речь идёт о теме весны, о женщинах, о теме любви и красоты.

  • Картины Виктории Рокачук
    Картины Виктории Рокачук
    © Photo: Виктория Рокачук, архив
  • Картины Виктории Рокачук
    Картины Виктории Рокачук
    © Photo: Виктория Рокачук, архив
  • Картины Виктории Рокачук
    Картины Виктории Рокачук
    © Photo: Виктория Рокачук, архив
  • Картины Виктории Рокачук
    Картины Виктории Рокачук
    © Photo: Виктория Рокачук, архив
  • Картины Виктории Рокачук
    Картины Виктории Рокачук
    © Photo: Виктория Рокачук, архив
  • Картины Виктории Рокачук
    Картины Виктории Рокачук
    © Photo: Виктория Рокачук, архив
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© Photo: Виктория Рокачук, архив
Картины Виктории Рокачук

- В каких жанрах вы работаете?

— Во всех. Это портрет, пейзаж, натюрморт, фигурная и абстрактная картина, в основном работаю маслом, акрилом и акварелью. Люблю синтезировать стили и жанры, ищу пограничные формы, между жанрами и стилями, даже техниками. А ещё в последнее время, люблю подчёркивать пространственную основу чистого холста.

- Откуда пришла к Вам эта идея?

— Из далекого детства, когда моим любимым художником был Михаил Врубель. Я тогда нашла в одной репродукции портрета, созданного этим мастером, осознанно оставленный фрагмент чистого холста. Не вижу смысла закрашивать его белой краской, если он и так белый.

Вообще, люблю экспериментировать цветом и цветом фона. Они у меня не всегда привычно выглядят, это моя попытка "раскрасить" жизнь и все вокруг нас, создать свою среду, свои образы и настроение.

- Скажите, насколько легко или трудно сегодня художнику в Молдове пробиться? Имею в виду участие в выставках, персональные выставки, заказы от частных лиц, от государства.

— Думаю, что в среде профессионалов мне достаточно легко удалось пробиться, но именно это и было моей основной задачей — получить признание коллег. Сразу после института я поступила в живописную секцию Союза художников, потом защитила диссертацию о молдавском изобразительном искусстве и стала членом Всероссийской международной ассоциации искусствоведов.

Думаю, что быть настоящим профессионалом всегда и трудно, и легко. Если говорить обо мне, то вот такая трехгранная линия развития, — живопись, теория и преподавание, — лично для меня оказалась оптимальной в условиях нашего государства. Как говорил мой учитель Геннадий Тычук, девушка никогда не сможет стать художником! Он имел в виду первоосновную задачу женщины быть хранительницей домашнего очага. Но для меня эта сакраментальная фраза оказалась призывом к действию. Сначала я строила свою профессиональную жизнь, а потом — семейную. Сейчас пытаюсь только все соединить вместе, так даже интереснее.

Наше время требует универсальности, сейчас одной профессии недостаточно в любой сфере. Мы живем в эпоху больших возможностей, но и затраты, в том числе и энергетические, и ресурсные, требуются немалые.

Вопрос о частных или о государственных заказах тоже можно решить, главное правильно сформулировать свою задачу. Всему свое время, и наше сегодняшнее время — это время особенное, мы живем на грани перемен. Я верю, что настоящий профессионал всегда найдет возможность быть востребованным.

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Теги:
художник, выставка, Виктория Рокачук, Молдова, Кишинев
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