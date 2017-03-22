Объявлен конкурс эссе, посвященный молдо-российскому сотрудничеству

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Российский центр науки и культуры в Республике Молдова и Институт международных отношений Молдовы объявляют конкурс эссе "Российско-молдавское сотрудничество: реалии и перспективы".
Конкурс посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова.
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Проект направлен на популяризацию всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Молдовой, формирование толерантности и межэтнической солидарности среди молодежи и актуализацию знаний по российской, молдавской и всеобщей истории.
В числе других задач конкурса — совершенствование знаний по русскому языку, поддержка учащихся и студентов в выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов, необходимых при выборе будущей профессии.
К участию в конкурсе эссе приглашаются учащиеся 10-12 классов общеобразовательных учреждений и студенты вузов Молдовы.
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Прием работ осуществляется с 20 марта по 20 апреля 2017 года включительно. Оглашение результатов конкурса состоится 25-26 апреля 2017 года. Победители будут награждены дипломами и денежными премиями.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте: http://mda.rs.gov.ru.
Контактные данные: Тел.: (022) 21 12 00. E-mail: moldova_rcnk@mail.ru.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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