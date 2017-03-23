Кого молдаване закапывают в землю в разгар марта

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Весной в Молдове отмечается замечательный праздник, который знаменует собой, подобно русской Масленице, проводы зимы.

© Sputnik/ Евгений Паскарь В Молдове обнаружена древнейшая каменная церковь

Называется он Чулеандра, и отмечают его в народе аккурат на весеннее равноденствие — начало двадцатых чисел марта.

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Президент молодежного движения "Воевод" Николай Паскару рассказал о том, как празднуют Чулеандру в молдавских селах.

"Наши предки так провожали зиму и встречали весну. Делали куклу, которая так и называлась, чулеандра. Потом закапывали ее в землю, утаптывая все вокруг. Так с этой куклой в землю, — как верили и верят молдаване, — уходило все плохое, все невзгоды и неприятности, раздоры и противоречия", — сказал Паскару.

По его словам, неотъемлемой частью обряда Чулеандры является танец с тем же названием. Кстати, как сообщил Паскару, чулеандру празднуют не только молдаване, но и аромуны, этнос романской группы, компактно проживающий на Балканах.

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