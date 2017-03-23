Вадим Галыгин узнал и рассказал, как выиграть конкурс "Ты супер!"

КИШИНЕВ, 23 мар —Sputnik. Известный белорусский актер и телеведущий Вадим Галыгин приехал на НТВ, чтобы поддержать свою землячку в шоу талантов "Ты супер!", которое телеканал проводит в партнерстве со Sputnik.

Юная Анастасия Кравченя очень нервничала перед выступлением, потому что больше года не пела. Вынужденный перерыв случился после того, как у Насти не стало бабушки — единственного родного для неё человека.

Шоумен Вадим Галыгин подарил девушке букет цветов. В своей легкой непринужденной манере комедийный актёр заставил конкурсантку улыбнуться.

"Прекрасно, что ты пела на белорусском языке. Это такой же певучий, глубокий и древний язык, как санскрит!".

Зная, что немногие в зале понимают по-белорусски, Галыгин сказал девушке искренние пожелания на родном языке, которые предназначены только ей, а также подсказал, как выиграть музыкальный конкурс.

Подробности этой встречи зрители узнают уже в субботу, марта, в 20:00 на телеканале НТВ.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оставшихся без попечения родителей, из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

Молдову на конкурсе представляли девятилетняя Аня Ерхан из Хынчешт и Кристина Коваленко из Чадыр — Лунги, которые покорили сердца зрителей и жюри конкурса.

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