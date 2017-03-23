Группа Carla's Dreams попала в разборки со стрельбой

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Группа Carla's Dreams выпустила в четверг новый видеоклип на песню "Anti CSD".

Действие происходит в заброшенном недострое, где сталкиваются две группы парней, во главе каждой из которых стоит герой с раскраской на лице а-ля Carla's Dreams. В результате происходит стычка, финалом которой становятся выстрелы из пистолета. Все это, по сценарию клипа, являлось лишь плодом воображения героев. На самом деле группы потенциальных противников в итоге помирились и обнялись.

Авторами музыки к песне выступили музыканты группы и Александру Котой. Текст написали участники Carla's Dreams. Режиссер клипа — Роман Бурлака.

Павел Воля спел песню Carla's Dreams >>>

Кстати, пока проходили съемки фильма, — а было это близ улицы Албишоара в Кишиневе, — совсем рядом произошел пожар >>>

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