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Армянское кладбище

Какие еще старые кладбища Кишинева оказались под угрозой чистки

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Культура
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Какие еще старые кладбища Кишинева оказались под угрозой чистки, рассказал корреспонденту Sputnik профильный чиновник Ион Штефэницэ

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Под риском сноса могут оказаться не только старинные захоронения на Армянском кладбище Кишинева, но и на католическом, заявил Sputnik муниципальный советник и глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.

Табличка на могиле, расположенной на Армянском кладбище в Кишиневе
© Photo: http://locals.md
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По его словам, объявления, в которых просят объявиться родственников усопших для сохранения могилы, появились и на католическом кладбище.

Штефэницэ: Армянское кладбище — настоящий архив под открытым небом >>>

Он отметил, что на столичных некрополях действительно есть неухоженные и заброшенные захоронения. Но, по мнению собеседника, это не значит, что такие надгробия должны идти под снос, даже если не найдут родственников умершего.

"Это для меня архив под открытым небом. Через это мы можем читать историю города Кишинева, историю нашей страны. Если мы допустим ошибку, то нет никакой разницы с периодом 50-х годов, когда снесли могилу архитектора Александра Бернардацци, могилу мэра Кишинева Карла Шмидта и барона Александра Cтюарта, который заложил основы музееведения в Молдове", — заявил Штефэницэ.

Он полагает, что можно найти другие решения в сложившейся ситуации с нехваткой мест для новых захоронений. Но, по мнению Штефэницэ, на это могут понадобиться дополнительные денежные средства и, в таком случае, администрации кладбища надо будет ухаживать за могилами.

Карагеоргий
© http://bojnamisaru.com
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"Есть отдельные кладбища в Европе, где надо платить за содержание могилы. Но и государство должно помогать с уходом исторических частей некрополя. Наш закон об охране памятников, его 42 статья, говорит, что государство дает деньги на уход за этими зонами", — подчеркнул советник.

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По мнению Штефэницэ, свободное место на кладбище нужно людям с деньгами, которые хотят зарезервировать себе вип-места.

Собеседник подчеркнул, что эти кладбища входят в историческую часть города, поэтому они должны быть под защитой государства.

Также, по его словам, на Армянском кладбище появляется очень много новых захоронений и броней, а некоторые исторические надгробия уже были уничтожены. Так, в 2013 году собеседник стал свидетелем сноса старых могил.

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Теги:
захоронения, католическое кладбище, Армянское кладбище, Ион Штефэницэ, Кишинев, Общество
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