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Заслуженная артистка России Жасмин

Жасмин пожелала удачи Юлиане Берегой в шоу Голос.Дети

© Sputnik/ Yana Zaharova
Культура
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Тема:
Юлиана Берегой и ее успех в шоу Голос.Дети. (2)
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Заслуженная артистка России Жасмин поддерживает участницу шоу проекта Голос.Дети из Оргеева Юлиану Берегой

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Участницу популярного российского телевизионного шоу Голос.Дети из Оргеева Юлиану Берегой поддержала Заслуженная артистка России Жасмин.

Двенадцатилетняя исполнительница из Молдовы успешно прошла слепые прослушивания, исполнив песню "Skyfall" из репертуара британской певицы Адель.

"Как же я счастлива и как горда городом Оргеевом, моим вторым домом! Замечательная маленькая артистка Юлиана Берегой из Оргеева блеснула на Первом канале, достойно пройдя "слепые" прослушивания на шоу "Голос.Дети". Юлианочка, успехов тебе в следующем туре, я в тебя верю и держу за тебя кулачки!", — написала Жасмин в Instagram.

 

Как же я сегодня счастлива и как горда городом Оргеевым, моим вторым домом! Замечательная маленькая артистка Юлиана Берегой из Оргеева сегодня блеснула на Первом канале, достойно пройдя "слепые" прослушивания на шоу "Голос.Дети". Юлианочка @iulianaberegoiofficial, успехов тебе в следующем туре, я в тебя верю и держу за тебя кулачки! ❤#Оргеев #Orhei #Голос #ГолосДети #Первыйканал #Тв #ПевицаЖасмин #JasminShor #ЮлианаБерегой #IulianaBeregoi #Молдова

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Мар 24 2017 в 12:35 PDT

 

В наставники Юлиана выбрала Нюшу, под руководством которой теперь будет работать в проекте.

Юлиана Берегой с четырех лет занимается вокалом, участвовала выступлениях вокального ансамбля "Dulce Band", поет сольно и в рамках танцевально-вокального центра "SIS N BRO" в Кишиневе. В профессиональном становлении нашей соотечественнице помогает певица Жасмин, которая болела за свою воспитанницу за кулисами проекта Голос.Дети.

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Тема:
Юлиана Берегой и ее успех в шоу Голос.Дети. (2)

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Теги:
поддержка, слепые прослушивания, Голос.Дети, Юлиана Берегой, Жасмин, Оргеев, Россия, Молдова
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