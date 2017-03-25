Жасмин пожелала удачи Юлиане Берегой в шоу Голос.Дети

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Участницу популярного российского телевизионного шоу Голос.Дети из Оргеева Юлиану Берегой поддержала Заслуженная артистка России Жасмин.

Двенадцатилетняя исполнительница из Молдовы успешно прошла слепые прослушивания, исполнив песню "Skyfall" из репертуара британской певицы Адель.

"Как же я счастлива и как горда городом Оргеевом, моим вторым домом! Замечательная маленькая артистка Юлиана Берегой из Оргеева блеснула на Первом канале, достойно пройдя "слепые" прослушивания на шоу "Голос.Дети". Юлианочка, успехов тебе в следующем туре, я в тебя верю и держу за тебя кулачки!", — написала Жасмин в Instagram.

В наставники Юлиана выбрала Нюшу, под руководством которой теперь будет работать в проекте.

Юлиана Берегой с четырех лет занимается вокалом, участвовала выступлениях вокального ансамбля "Dulce Band", поет сольно и в рамках танцевально-вокального центра "SIS N BRO" в Кишиневе. В профессиональном становлении нашей соотечественнице помогает певица Жасмин, которая болела за свою воспитанницу за кулисами проекта Голос.Дети.

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