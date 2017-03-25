Максим Препелица из Оргеева поднял зал и жюри на шоу "Românii au Talent"

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Двадцатичетырехлетний ювелир из Оргеева Максим Препелица поразил своим выступлением всех судей и зрителей популярного румынского шоу "Românii au Talent" (В Румынии есть таланты).

Конкурсант из Молдовы выбрал для исполнения композицию "Карузо" оперного певца Андрея Бочелли. Силой своего голоса Препелица сразу заворожил зрителей в зале и жюри, которые уже в середине песни встали. После окончания выступления одна из судей проекта Андрея, расчувствовавшись, вышла на сцену, рассказав, что пока слушала голос участника из Молдовы, у нее по телу бежали мурашки.

"У тебя чудесный голос. Ты – бриллиант. Давно я не была столь взволнована таким красивым, чувственным и сильным голосом. Это все от Бога", — сказала Андрея.

Сам Препелица признался, что профессионально вокалом не занимался, но с детства пел в церковном хоре.

В итоге все четыре судьи проекта сказали участнику "Да". Таким образом он выступит в следующем этапе шоу.

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